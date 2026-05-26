Procès à venir pour le délinquant sexuel Sylvain Daneault

Par Sylvain Turcotte 2:04 PM - 26 mai 2026
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Des policiers de la SQ ont procédé à l’arrestation de Sylvain Daneault le 3 mai alors qu’il se trouvait dans le stationnement du complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre. Photo courtoisie

Le dossier du délinquant sexuel Sylvain Daneault est fixé à procès au 5 juin. Dans l’intervalle, l’homme de 59 ans arrêté le 3 mai pour s’être trouvé dans le stationnement de la piscine municipale de Havre-Saint-Pierre demeure détenu. 

Devant le tribunal le 26 mai, l’avocat de Sylvain Daneault, Gerson Foisy Junior, a indiqué que les dossiers de son client feraient l’objet de nombreuses admissions. 

Me Foisy questionne à savoir si la présence dans un stationnement peut être visée par la loi, dans le contexte du bris de condition dont fait face son client. 

En raison de son passé judiciaire de délinquances sexuelles pour des événements qui se sont produits durant près de 30 ans au Centre-du-Québec sur cinq victimes, Sylvain Daneault n’a pas le droit d’être dans un lieu public où peuvent se trouver des personnes de moins de 16 ans. 

L’individu de 59 ans a deux dossiers en cour actuellement, celui découlant de l’événement du 3 mai et un dans lequel il lui est reproché de ne pas s’être inscrit au registre des délinquants sexuels en avril 2023.

Sylvain Turcotte

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