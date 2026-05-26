Incendie d’une résidence à Port-Cartier

Le service de sécurité incendie de Port-Cartier est intervenu ce matin pour un incendie de résidence sur la rue Girard.

L’appel a été reçu vers 7h. Une douzaine de pompiers a été mobilisée afin de combattre l’incendie.

« À l’arrivée des premières unités, l’incendie faisait rage au niveau du sous-sol ainsi que dans une partie de la structure du bâtiment et de la toiture », fait savoir David Lamarre, directeur du service incendie de la Ville de Port-Cartier.

En fin d’avant-midi, les pompiers étaient toujours sur place et procédaient aux opérations de déblai.

L’enquête visant à déterminer les causes et circonstances de l’incendie aura lieu après l’intervention, précise M. Lamarre.