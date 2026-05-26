Début d’incendie aux Galeries Montagnaises
Les services d’urgence étaient présents ce matin aux Galeries Montagnaises pour un début d’incendie. Photo Sylvain Turcotte
Un début d’incendie survenu mardi matin a forcé l’intervention des pompiers aux Galeries Montagnaises, à Sept-Îles.
Le centre commercial situé sur le boulevard Laure sera fermé toute la journée du mardi 26 mai, a fait savoir l’entreprise sur les réseaux sociaux.
L’établissement a indiqué que plus de détails sont à venir et que leur équipe est à l’œuvre afin de pouvoir accueillir de nouveau la clientèle des commerces du centre commercial.
Plus de détails à venir.
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