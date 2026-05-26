Début d’incendie aux Galeries Montagnaises

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Par Nadia Dorval 9:43 AM - 26 mai 2026
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Les services d’urgence étaient présents ce matin aux Galeries Montagnaises pour un début d’incendie. Photo Sylvain Turcotte

Un début d’incendie survenu mardi matin a forcé l’intervention des pompiers aux Galeries Montagnaises, à Sept-Îles. 

Le centre commercial situé sur le boulevard Laure sera fermé toute la journée du mardi 26 mai, a fait savoir l’entreprise sur les réseaux sociaux.

L’établissement a indiqué que plus de détails sont à venir et que leur équipe est à l’œuvre afin de pouvoir accueillir de nouveau la clientèle des commerces du centre commercial.

Plus de détails à venir.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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