Début d’incendie aux Galeries Montagnaises

Un début d’incendie survenu mardi matin a forcé l’intervention des pompiers aux Galeries Montagnaises, à Sept-Îles.

Le centre commercial situé sur le boulevard Laure sera fermé toute la journée du mardi 26 mai, a fait savoir l’entreprise sur les réseaux sociaux.

L’établissement a indiqué que plus de détails sont à venir et que leur équipe est à l’œuvre afin de pouvoir accueillir de nouveau la clientèle des commerces du centre commercial.

Plus de détails à venir.