Un surplus budgétaire de 4,3 millions $ en 2025 pour la Ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:11 PM - 25 mai 2026
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Benoit Méthot, maire de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

C’est un surplus de fonctionnement de 4,3 millions $ que la Ville de Sept-Îles a dégagé dans  ses états financiers de l’année 2025.

Pour le maire, ce surplus est le signe du sérieux et de la rigueur qui est appliqué pour la gestion budgétaire alors que la municipalité à plusieurs importants projets d’infrastructures en cours.

« Il faut se l’avouer, on traverse une période un peu hors de l’ordinaire, avec l’aboutissement de projets qui étaient dans les cartons depuis plusieurs années, comme l’aréna et le nouvel hôtel de ville. Nous sommes très conscients du défi que ça représente sur le plan financier », affirme Benoit Méthot par voie de communiqué.

La Ville a terminé l’année avec des revenues de 99,1 M$, soit 3,6 M$ de plus qu’anticipé au budget déposé en décembre 2024. Cette différence s’explique par une augmentation des revenus pour services rendus (+1,6 M$) ainsi que sur des revenus supplémentaires liés à l’imposition de droits (+0,6 M$), à la vente de terrains résidentiels (+0,5 M$) et aux amendes, pénalités et intérêts (+0,5 M$). À noter qu’il y a une baisse de 1,5 M$ par rapport aux revenus de taxation anticipés en 2025.

Pour ce qui est dépenses, elles se chiffrent à 94,8 M$ en 2025, soit 700 000 $ de moins que prévu. Les économies ont été réalisées en raison de postes vacants.

Au 31 décembre 2025, l’excédent financier non affecté de la Ville de Sept-Îles s’élevait à 14,6 millions $. Une partie de ce surplus, soit 4,6 M$, sera utilisée en 2026, entre autres, pour bonifier le programme d’aide financière pour l’ajout ou la construction de logements, et pour financer divers travaux au LET.

Investissements

En 2025, la Ville de Sept-Îles a réalisé des dépenses d’investissements totalisant 66 millions $. Elles se divisent en trois catégories. La première touche les infrastructures telles que le prolongement du réseau d’aqueduc vers Moisie/Maliotenam (8,4 M$), le traitement des eaux usées à Moisie (13,4 M$) et la réfection de la rue Fougère (4 M$).

Dans la deuxième catégorie, il y a les investissements pour les bâtiments comme la construction du nouvel aréna (21 M$) et la réalisation des plans et devis du nouvel hôtel de ville (1,8 M$).

La troisième catégorie est les investissements pour les parcs qui concernent le réaménagement de l’aire de jeu du parc du VIeux-Quai (1 M$) et la réfection des terrains de tennis dans les parcs Steve-Duchesne et Bois-Joli.

Avec ses investissements, la dette de la Ville de Sept-Îles se situe à 124 M$ au 31 décembre 2025.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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