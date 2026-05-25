Silence sur le départ de la PDG à l’assemblée générale annuelle du port de Sept-Îles

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Par Manuel Paradis 2:44 PM - 25 mai 2026
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Bernard Lynch, président du conseil d’administration du port de Sept-Îles et Joël Chouinard, directeur général par intérim, à l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2026. Photo Manuel Paradis

L’assemblé générale annuelle du port de Sept-Îles a eu lieu au Pavillon signature innue Mishtanapeu Atshapi, lundi. Vantant une année record en termes de transbordement, le président du conseil d’administration, Bernard Lynch, et le directeur général par intérim, Joël Chouinard, n’ont fait aucune mention de l’ancienne présidente-directrice générale Alexandra Chouinard ni de son départ durant la présentation qui a duré près d’une heure.

Questionnés à ce propos, ni Joël Chouinard ni Bernard Lynch n’ont souhaité émettre de commentaire. M. Lynch n’a pas voulu non plus discuter des détails entourant l’embauche de Mme Chouinard, ni identifier la firme de recrutement qui a été sollicité dans le cadre de la démarche, ni se prononcer sur les coûts engendrés par la situation.

Le président du conseil d’administration mentionne aussi qu’aucun post-mortem n’a été réalisé à la suite du départ de Mme Chouinard, insistant sur le désir de l’organisation de regarder vers l’avant.

« Présentement, avec M. Joël Chouinard, le port est entre bonnes mains et les opérations continuent normalement. L’équipe est derrière lui, donc tout va pour le mieux », assure M. Lynch.

Le processus de recrutement pour trouver un nouveau dirigeant au port n’est pas amorcé. Le conseil d’administration évalue présentement le meilleur moment pour amorcer les démarches, a-t-il confirmé.

Une année record pour le port

Pierre D. Gagnon, ancien président-directeur général du port, et Joël Chouinard ont présenté les faits saillants de l’année 2025. C’est 575 navires qui ont été accueillis, menant à un volume de marchandises manutentionnées record de 40,1 millions de tonnes. Le port de Sept-Îles rapporte ainsi un chiffre d’affaires de 35,3 M$, et des contributions à la vie communautaire de 257 000 $.

Le rapport annuel de l’organisation est maintenant disponible sur le site Web du port. Sans mentionner une seule fois le passage de Mme Chouinard, on retrouve dans le document la description d’une série de succès, comme l’inauguration du Pavillon Misthanapeu Atshapi, la mise en place du comité citoyen du Port de Sept-Îles, la contribution annuelle de 30 000 $ par année pour cinq ans au CAB Le Virage pour contribuer à la pérennité du service de popote roulante et la modernisation du quai Monseigneur-Blanche.

Des années complexes à venir

M. Lynch admet toutefois que malgré les records, les prochaines années pourraient s’avérer complexes, étant donné la situation géopolitique.

« Il faut être prudent, vigilant sur ce qui se passe au niveau mondial, puisqu’il y a des fluctuations présentement dans le marché. Je vous dirais qu’on commence à le sentir plus, surtout avec le détroit d’Ormuz, qui est fermé. Il y a beaucoup d’instabilité au niveau international. »

Même prudence du côté de M. Chouinard, directeur général par intérim. Confirmant que l’organisation est très attentive au contexte mondial, il reste toutefois confiant, en raison de la qualité du minerai qui transige par les installations de Sept-Îles.

« Notre grande force c’est le fer de haute pureté, qui est presque unique au monde. C’est ce qui nous permet de nous démarquer sur les marchés mondiaux. »

Départ de la PDG : mutisme au Port de Sept-Îles

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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