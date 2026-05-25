Intervention des pompiers pour un feu dans un entretoit à Sept-Îles

Les pompiers sont intervenus dans les locaux de Construction Polaris, à Sept-Îles, pour maîtriser un début d’incendie.

Le feu se trouvait au niveau de l’isolant de l’entretoit, indique le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, Patrick Bouffard. L’incendie était situé dans une zone difficile d’accès.

« Nous avons dépêché 13 pompiers sur les lieux et l’incendie a été contrôlé facilement après avoir réussi à l’atteindre », fait savoir le directeur Bouffard.

Pour permettre l’intervention, l’intersection de la rue Maltais et de l’avenue Perrault a été bloquée par les policiers pendant quelques heures.

L’incendie est de nature accidentelle.