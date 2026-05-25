Feu de forêt à Baie-Trinité : les équipes de la SOPFEU toujours sur place

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Par Roseline Pelletier 12:51 PM - 25 mai 2026 Initiative de journalisme local
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La SOPFEU collabore avec les pompiers municipaux de Baie-Comeau et de Port-Cartier pour contenir l'incendie.  Capture d'écran provenant d'une vidéo courtoisie

Le feu de forêt, causé par une collision à Baie-Trinité, est toujours en cours. À l’heure actuelle, 40 intervenants sont déployés dans le secteur. 

Ils veillent à la maîtrise du feu en utilisant des outils manuels et des motopompes pour faire des lignes d’arrêt. L’objectif de l’intervention est d’arrêter définitivement la progression de l’incendie. 

La SOPFEU collabore avec les pompiers municipaux de Baie-Comeau et de Port-Cartier pour contenir l’incendie. 

Une fois que la propagation des flammes sera déclarée terminée, les intervenants pourront se concentrer sur les points chauds qui se retrouvent à l’intérieur du périmètre de l’incendie. 

Dès le signalement de l’incendie le 24 mai à 15 h 20, quatre avions-citernes ainsi qu’un aéropointeur ont été dépêchés sur les lieux. 

Rappelons que l’accident impliquant deux véhicules est survenu sur la route 138, dans le secteur des îlets-Caribou. 

La route est ouverte à la circulation. 

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