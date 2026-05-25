Collision à Baie-Trinité : un décès confirmé 

La collision entre deux véhicules, survenue le 24 mai en après-midi à Baie-Trinité et ayant causé un feu de forêt, a fait un mort, confirme la sergente de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

Les quatre occupants des deux VUS impliqués dans la collision ont été transportés au Centre hospitalier Le Royer, à Baie-Comeau. L’octogénaire, dont les blessures étaient plus importantes, a perdu la vie.

L’accident est survenu sur la route 138, à la hauteur du rang B. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la réouverture de la route. La circulation y est autorisée depuis 7 h ce matin.

Le feu de forêt causé par l’incident est en cours, toujours selon la Sûreté du Québec. La SOPFEU est présentement en route vers l’incendie qui, aux dernières nouvelles, couvrait une superficie d’environ 20 hectares.

À lire aussi :