Un feu aux plages à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 2:28 PM - 24 mai 2026
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Un feu sur la plage Moaghan à Sept-Îles. Photo courtoisie

Un feu aux abords de la plage Monagan, à Sept-Îles, s’est déclenché sur l’heure du midi.

C’est un peu avant 13h que les pompiers de Sept-Îles ont reçu l’appel pour intervenir. Une résidence se trouve près du brasier.

Le feu, qui n’a touché que de l’élyme des sables, a brulé sur une superficie d’environ 300 pieds par 50 pieds. Il a été maîtrisé par cinq pompiers.

” Il est de cause accidentelle. La végétation est très sèche présentement “, indique le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Patrick Bouffard.

Rappelons que la SOPFEU avait émis un avis vendredi, faisant appel à la vigileance de tous en raison des risques d’éclolsion d’incendie avec les conditions météorologiques annoncées.

Photo courtoisie

La SOPFEU appelle à la prudence pour les prochains jours sur la Côte-Nord

Sylvain Turcotte

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