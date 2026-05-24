Un feu aux plages à Sept-Îles

Un feu aux abords de la plage Monagan, à Sept-Îles, s’est déclenché sur l’heure du midi.

C’est un peu avant 13h que les pompiers de Sept-Îles ont reçu l’appel pour intervenir. Une résidence se trouve près du brasier.

Le feu, qui n’a touché que de l’élyme des sables, a brulé sur une superficie d’environ 300 pieds par 50 pieds. Il a été maîtrisé par cinq pompiers.

” Il est de cause accidentelle. La végétation est très sèche présentement “, indique le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Patrick Bouffard.

Rappelons que la SOPFEU avait émis un avis vendredi, faisant appel à la vigileance de tous en raison des risques d’éclolsion d’incendie avec les conditions météorologiques annoncées.