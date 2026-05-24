Le ménage continue en matière de drogue à Mani-utenam

Par Sylvain Turcotte 9:29 AM - 24 mai 2026
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La SPUM et la SQ ont procédé à une perquisition à Mani-utemam, le 22 mai en soirée. Photo courtoisie

L’équipe régionale mixte, formée de la Sûreté du Québec, de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam et de la GRC, poursuit le ménage en matière de stupéfiants. Elle a procédé a une perquisition dans une résidence de la rue Anek, dans la soirée du 22 mai. 

Un homme de 34 ans, qui faisait déjà face à deux mandats d’arrestation dans un autre dossier, se trouvait sur les lieux. Il a ainsi été arrêté et restera en détention en attente de la suite des procédures judiciaires, après une comparution samedi.

Sur place, les enquêteurs ont saisi 18 grammes de cocaïne (séparés en 36 sachets), 925 $ en argent, un cellulaire et une balance électronique. 

Deux véhicules qui se trouvaient sur place ont également été fouillés. 307 munitions de divers calibres ont alors été saisis.

Sylvain Turcotte

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