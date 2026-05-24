Élections partielles : les Port-Cartois ont fait leurs choix

Jean-Marcel Voyer et Jessica Vigneault-Chiasson rejoindront le conseil municipal de la Ville de Port-Cartier. Ils ont remporté leur siège respectif lors des élections partielles du 24 mai.

Dans une lutte à deux pour le siège #3, Jean-Marcel Voyer a obtenu 512 votes comparativement à 357 pour Mario Gaumont, qui tentait un retour au conseil après avoir fait deux mandats dans le passé.

Les Port-Cartois ont aussi été clairs pour le siège #4. Pas moins de 462 personnes ont coché pour Jessica Vigneault-Chiasson, qui devance par près de 200 voix Roger Vignola (272 votes). L’homme d’affaires Louis-Philippe Jean ferme la marche avec 137 vites.

Le taux de participation avoisine les 18%.

Ces deux postes de conseillers étaient devenus vacants avec la démission, en mars, de de Tommy Lucas et Stéphane Chouinard. Ils avaient été élus lors des élections municipales du 2 novembre 2025.