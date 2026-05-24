Collision entre deux véhicules sur la route 138 à Baie-Trinité

Un accident impliquant deux véhicules est survenu dimanche en fin d’après-midi sur la route 138, à Baie-Trinité.

À la suite de la collision, un incendie s’est déclenché. Il était encore trop tôt pour savoir s’il y a des blessés et l’état des personnes impliquées dans l’accident, affirme Hugues Beaulieu, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

La route 138 est fermée à la hauteur rang B, dans les deux directions, pour une durée indéterminée, indique Transports Québec.