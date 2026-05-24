Collision entre deux véhicules sur la route 138 à Baie-Trinité

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:36 PM - 24 mai 2026
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Accident sur la route 138 à Baie-Trinité. Photo courtoisie

Un accident impliquant deux véhicules est survenu dimanche en fin d’après-midi sur la route 138, à Baie-Trinité.

À la suite de la collision, un incendie s’est déclenché. Il était encore trop tôt pour savoir s’il y a des blessés et l’état des personnes impliquées dans l’accident, affirme Hugues Beaulieu, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

La route 138 est fermée à la hauteur rang B, dans les deux directions, pour une durée indéterminée, indique Transports Québec.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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