Ville de Sept-Îles : un arbre pour le futur

Par Sylvain Turcotte 9:49 AM - 23 mai 2026
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Une distribution gratuite de plans d'arbre a lieu ce samedi 23 mai pour souligner le 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles. Photo Ville de Sept-Îles

” Ensemble, plantons un futur que notre communauté pourra voir grandir au fil des années! ” C’est derrière cette phrase que la Ville de Sept-Îles convie ses citoyens pour une distribution gratuites de plans d’arbre.

Cet événement, qui sert aussi d’activités d’éducatives, s’inscrit dans les rendez-vous de la municipalité pour souligner son 75e anniversaire.

Ça se déroule ce samedi 23 mai, de 10h à 13h, au parc des Jardins de l’Anse.

Sur place, les gens pourront notamment s’informer sur le Mois de l’arbre et des forêts. À 11h, il y aura la plantation de l’arbre du 75e anniversaire, ” symbole vivant de notre prospérité et de son avenir verdoyant “, mentionne la Ville de Sept-Îles sur ses réseaux sociaux. 

La distribution des plants est une gracieuseté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

Pour en savoir plus sur la programmation des festivités du 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles, rendez-vous au https://www.septiles.ca/fr/75-anniversaire-de-la-ville_635/

Sylvain Turcotte

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