Une application pour mieux naviguer sur le Saint-Laurent

L’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) arrive avec une application pensée pour aider les pilotes d’embarcations de tous genres à naviguer sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent.

Et le clou de l’histoire ? L’application est 100 % gratuite et les données qu’on y trouve vont de Montréal jusqu’au large du Labrador et dans le golfe du Maine.

Nautilo rassemble sur une seule plateforme toutes les données nécessaires à la navigation sur tous ces plans d’eau.

Comme la navigation peut rapidement se transformer et exiger du capitaine une prise de décision rapide, les données sont en temps réel et versent dans une foule de paramètres.

« Ça regroupe autant les conditions de vents, les rafales, les courants, les marées et les températures de l’eau et de l’air », énumère le directeur général de l’OGSL, Maxence St-Onge.

Ce dernier explique que l’attrait pour les navigateurs, c’est surtout le visuel qui est très intuitif dès la première utilisation.

Une refonte profitable

Au fil de ses années d’expérience, l’OGSL a développé plusieurs moyens de transmettre les données relatives à la navigation aux pilotes.

L’organisme a obtenu deux applications maintenant archivées, destinées respectivement aux pilotes de fonction et aux plaisanciers.

Maxence St-Onge raconte que Nautilo est la somme de ces deux applications et qu’elle correspondait à un besoin des navigateurs.

« Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et les pilotes du Saint-Laurent ont voulu faire une mise à jour de l’application. Cette volonté s’est transformée pour créer une application qui regroupait le meilleur des deux », souligne M. St-Onge.

« Ça fait quand même un bout de temps qu’on travaille avec les pilotes du fleuve Saint-Laurent. On voulait identifier une façon de les aider à utiliser l’information pour faciliter les déplacements en lien avec les conditions météo », complète-t-il.

L’application Nautilo permet de configurer sa carte nautique en fonction de plusieurs paramètres comme les vents, les rafales et les courants, notamment. Photo capture d’écran

Travail en continu

Selon Maxence St-Onge, le principal attrait de Nautilo auprès des navigateurs est le nombre de paramètres applicables dans l’application, mais aussi le travail en continu pour la doter de nouvelles fonctionnalités.

« Constamment, on nous demande de nouveaux développements et de nouvelles fonctionnalités et, avec le financement d’Avantage Saint-Laurent, ça a permis de répondre à énormément de demandes sous l’application Nautilo », raconte Maxence St-Onge.

« Il y a encore d’autres demandes pour développer de nouvelles fonctionnalités. On continue à être à l’écoute et, quand on peut, on les ajoute à l’application », souligne-t-il.

Il explique que les données recueillies par Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et le Service canadien des glaces sont accessibles, mais difficiles à relier entre eux sans un logiciel de lecture et de visualisation spécial.

« Avec une application comme Nautilo, ça permet de les faire passer à travers notre plateforme et de les rendre digestes, compréhensibles et accessibles pour la population », estime le directeur général.