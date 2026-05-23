Un mort dans une collision à Pointe-Lebel

Par Renaud Cyr 10:14 AM - 23 mai 2026
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L'auto est entrée en collision avec la maison. Photo courtoisie

Durant la nuit de vendredi à samedi un chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, qui a foncé dans une résidence de Pointe-Lebel.

L’incident est survenu sur la rue Granier vers 2h15 du matin.

Le décès du chauffeur a été constaté après que les services d’urgence se soient rendus sur place, et que le corps de l’homme de 31 ans ait été transporté au centre hospitalier à proximité.

Le chauffeur du véhicule aurait perdu le contrôle de son véhicule « pour une raison qui reste à déterminer », indique Frédéric Deshaies, sergent et porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).

Les propriétaires de la résidence à la pièce éventrée ont été épargnés par la collision.

Frédéric Deshaies indique que l’inspecteur en collision est sur place pour faire la lumière sur les circonstances de la collision.

Renaud Cyr

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