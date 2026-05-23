Du vandalisme honteux à l’école Jacques-Cartier de Sept-Îles

Pour une deuxième fois en deux semaines, le croque-livre extérieur de l’école Jacques-Cartier de Sept-Îles a été vandalisé. Un évnement qualifié de honteux par la direction.

” C’est honteux de s’en prendre aux biens gratuits pour nos enfants “, a écrit la directrice de cette école primaire, Geneviève Jean.

Cet aménagement aux abords de l’école est là pour la communauté. Il a été pensé, alimenté et nommé par les élèves de l’école Jacques-Cartier.

Cette installation est rendue possible grâce à l’implication, l’engagement et le bénévolat des membres du personnel de l’établissement.

Un geste de vandalisme gratuit et que Mme Jean qualifie de ” manque de respect ” alors que les livres sont le fruit de dons personnels.