Drakkar : Grégoire fier de son travail derrière le banc

Jean-François Grégoire quitte son poste d’entraîneur-chef pour une poste administratif en étant fier de ce qu’il a accompli avec le Drakkar derrière le banc.

« C’est un autre chapitre et pour moi, c’est une belle promotion à l’intérieur de l’organisation », partage Jean-François Grégoire.

Deuxième dans l’histoire de la franchise pour les victoires obtenues derrière le banc, il « ne peut pas passer sous le silence » sa triple couronne.

« C’est certain que c’est une belle reconnaissance. J’ai toujours mis l’emphase sur les gens qui m’ont entouré et aidé, mais je reste fier de moi-même », confie-t-il.

À la conclusion de la campagne 2023-2024, il a obtenu le trophée Ron-Lapointe, remis au meilleur entraîneur-chef de la LHJMQ, le trophée Maurice Filion, remis au directeur-gérant de l’année dans la LHJMQ, et le trophée Brian-Kilrea, remis à l’entraîneur-chef de l’année dans la Ligue canadienne de Hockey.

« Après ça, je suis un gars de développement. D’avoir vu, au travers des années, des gars qui ont signé des contrats professionnels et qui ont été repêchés, ça me rend fier. Je pense à des Jacob Gaucher, des Chouinard, Dufort, Bernier et Beckman », poursuit-il.

Plus de terrain

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-François Grégoire aura le mandat de superviser l’ensemble des opérations du club, incluant les activités hockey et administratives.

« Je vais faire de l’encadrement. Je vais aussi travailler avec Joëlle Bernier sur certains dossiers », mentionne le dirigeant. « Je trouve ça stimulant et je suis surtout content de continuer à travailler à Baie-Comeau. »

Il précise ensuite que, grâce à ses nouvelles fonctions, il pourra être plus présent pour suivre les joueurs, surtout avec le territoire élargi qu’amène la NCAA.

Grégoire concentre ses énergies sur la période de repêchage.

Décision réfléchie

Rappelons que la décision de laisser de côté de poste d’entraîneur-chef était prise depuis quelque temps déjà.

« Après la finale en 2024, à notre grosse saison, il y avait des discussions pour un poste de gestion, dans le plan stratégique », raconte-t-il. « Je trouvais ce poste-là très intéressant. Je pouvais continuer à faire du hockey, mais en touchant à d’autres choses. »

« C’est certain que j’aurais aimé ça terminer de façon différente. Le scénario n’était pas celui-là avant le règlement de la NCAA. Mais comme je suis un gars de parole et j’avais donné ma parole, je suis content de ce qu’on a accompli », ajoute-t-il.

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