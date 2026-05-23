Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Port-Cartier dévoile les plans de son futur complexe aquatique

La Ville de Port-Cartier a levé le voile sur son important projet de réfection de la piscine municipale qui nécessitera un investissement de 24 M$.

La SOPFEU appelle à la prudence pour les prochains jours sur la Côte-Nord

Les conditions météorologiques prévues durant les prochains jours pour la région risquent d’être propices pour l’éclosion d’incendies. La SOPFEU suit la situation de très près, mais invite la population à être vigilante.

Des travaux majeurs au déverseur à wagons d’IOC à Sept-Îles

Rio Tinto IOC procédera à des travaux majeurs, à Sept-Îles, dans les prochaines semaines afin de moderniser le déverseur à wagons

Début du chantier pour le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

La construction du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles s’est mise en branle mercredi.

Départ de la PDG : mutisme au Port de Sept-Îles

Un mois après le départ soudain et précipité d’Alexandra Chouinard, ex-PDG du Port de Sept-Îles, les différentes parties prenantes persistent dans leur mutisme sur les raisons ayant mené à cette situation inhabituelle, soulevant ainsi des questions quant au fonctionnement de l’une des pierres angulaires de l’économie nord-côtière.

ITUM préoccupé par les rejets associés aux projets miniers sur le Nitassinan

Les impacts environnementaux causés par des rejets associés aux projets miniers dans le bassin versant de la rivière Moisie sont une source de préoccupations pour le conseil de Uashat mak Mani-utenam.

McDonald’s : des boulettes et des logements

McDonald’s embauche au Canada plus de travailleurs qu’il y a de citoyens sur la Côte-Nord. Ce chef de file de l’emploi de service en a vu de toutes les couleurs depuis le début de son existence et il continue de s’adapter dans le contexte actuel où la pénurie de main-d’œuvre menace la survie de plusieurs entreprises.

Changement de mains pour le Café-Bar restaurant Chez Sophie de Sept-Îles

Après 14 ans à opérer le Café-Bar restaurant Chez Sophie, André Therrien et Brigitte Cloutier passent le flambeau aux deux nouveaux propriétaires, Jayson Burns et Alexis Ayalas.

Prendre racine sur la Côte-Nord grâce au surf

Le surf sur la Côte-Nord a connu un grand engouement aux débuts des années 2010. Une quinzaine d’années plus tard, ce sport continue de gagner des adeptes et contribuerait même à convaincre des gens à s’établir définitivement dans la région.

Il y a du Sept-Îles dans la conquête des Saguenéens de Chicoutimi

Natif de Sept-Îles, Dave Belliveau a certes joué un rôle dans le titre des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) remporté dimanche soir par les Saguenéens de Chicoutimi. Plus du deux tiers des joueurs de la formation championne ont été recommandés par lui et ses acolytes recruteurs.