Surfshack à Sept-Îles : Une saison avec un ex-pro du Venezuela

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Par Nadia Dorval 5:05 AM - 22 mai 2026
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Luis Amaya lors de sa première visite à Sept-Îles. Photo courtoisie

La saison 2026 chez Surfshack s’annonce quelque peu différente. L’entreprise a annoncé que c’est un ex-surfer professionnel du Venezuela qui prendra la barre des activités estivales.

Après 15 saisons à tenir le fort de Surfshack, son propriétaire Frédéric Dumoulin a décidé pour l’été 2026 de prendre une pause. 

« Ça fait quelques années que je songeais à passer le flambeau. J’avais fait des appels sur Facebook,  des demandes, mais je n’avais jamais encore trouvé les bonnes personnes pour faire ça. Puis cet été, bien, j’ai enfin trouvé », dit Frédéric Dumoulin.

C’est Luis Amaya qui opérera les activités estivales pour la prochaine saison chez Surfshack. Originaire du Venezuela, Luis Amaya a commencé à faire du surf à l’âge de neuf ans. C’est son oncle qui l’a initié au sport.

« Il m’a amené sur l’eau, il m’a poussé sur une petite planche, puis j’étais capable de me mettre debout. C’est comme ça que j’ai commencé », dit M. Amaya.

Sa passion et son talent pour surfer l’ont amené à devenir un athlète de surf professionnel. Il a participé à des compétitions un peu partout dans le monde. Au fils de ses voyages, il a fini par rencontrer sa future femme et c’est pour l’amour qu’il a décidé d’emménager définitivement à Québec, il y a 19 ans.

Frédéric Dumoulin, propriétaire de Surfshack. Photo Nadia Dorval

Luis Amaya et Frédéric Dumoulin se sont connus il y a plusieurs années, grâce à des connaissances communes de la communauté de surf québécoise. Quand Luis Amaya a vu la publication de Frédéric Dumoulin, il s’est dit que c’était un poste fait sur mesure pour lui.

« Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça pourrait être une belle opportunité pour moi d’essayer la gestion d’une entreprise pendant deux mois. Je vais pouvoir goûter cette belle expérience et savoir si finalement, c’est quelque chose qui est pour moi, ou non », dit Luis Amaya.

Comme M. Amaya travaille dans un cégep, il a plus de temps libre l’été. C’est ce qui lui permettra de venir à Sept-Îles pour enseigner le surf aux Nord-Côtiers. Concernant les activités qui seront proposées cet été, l’ancien surfeur professionnel dit être parti de ce qui fonctionne déjà bien chez Surfshack, tout en ajoutant sa couleur.

« Je vais apporter de nouvelles idées, des choses que j’ai vécues ailleurs, dans d’autres pays dans lesquels j’ai déjà été. Je vais amener un petit peu mon côté chaleureux et exotique aussi », dit-il.

Parmi les activités déjà annoncées : une clinique de surf avec un ancien pro, une compétition de tag-team (course à relais), soirée film de surf, la journée rétro surf, un aloha tacos, musique et feu de camp. Un paddle out d’ouverture de saison est aussi prévu. Il s’agit d’une cérémonie issue de la culture surf et des traditions hawaïennes. Les participants se déplacent au large sur des planches, pour former un cercle en mer, afin de célébrer la vie.

Le surf est aussi un sport très accessible. Les enfants peuvent commencer dès l’âge de 5-6 ans, avec un cours d’initiation, selon Luis Amaya.

« À partir de 9 ans, un enfant peut déjà être tout seul, autonome, sur l’eau et commencer à faire du surf », dit M. Amaya.

Luis Amaya croit définitivement que le surf, c’est le sport du bonheur.

« L’effet d’être dans l’eau, ça nous apprend à avoir la patience, apprendre à attendre la meilleure vague, à suivre le flot, à connaître l’océan, à ne pas stresser quand les conditions sont extrêmes. C’est toutes des sources de contrôle de soi. C’est très important dans la vie aussi », dit-il.

Pour Frédéric Dumoulin, l’arrivée de Luis Amaya pour la prochaine saison lui permettra d’accorder plus de temps à sa famille et à ses projets personnels… puis, de prendre des vacances !

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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