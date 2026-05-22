Jean-François Grégoire ne sera plus l’entraîneur-chef du Drakkar

Jean-François Grégoire quitte son poste d’entraîneur-chef pour le Drakkar de Baie-Comeau. Il agit maintenant à titre de vice-président exécutif et directeur général hockey.

« C’est une décision qui a été prise avant la dernière saison, avec la volonté d’assurer une transition solide vers un nouveau cycle », déclare Jean-François Grégoire.

Par voie de communiqué, l’organisation du Drakkar mentionne que depuis l’arrivée du nouveau conseil d’administration en 2020, une réflexion stratégique a été amorcée afin d’actualiser la structure organisationnelle du club.

Le but est d’unifier les volets administratifs et hockey sous une même gouverne. « L’annonce d’aujourd’hui en est le résultat », peut-on lire.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-François Grégoire aura le mandat de superviser l’ensemble des opérations du club, incluant les activités hockey et administratives.

« Ces nouveaux défis représentent une belle continuité du travail réalisé avec le Drakkar et me permettront de continuer de grandir dans d’autres volets que celui d’instructeur », lance celui qui figure au deuxième rang de l’histoire de la franchise pour le plus grand nombre de victoires derrière le banc.

« Baie-Comeau, c’est chez moi. J’ai adopté cette ville et cette région avec ma famille, et je suis fier de pouvoir contribuer au développement à long terme de l’organisation du Drakkar. […] Comme entraîneur, j’ai eu la chance de vivre une ambiance unique », poursuit-il.

Au moment d’entreprendre ses nouvelles tâches à l’été 2026, Jean-François Grégoire est l’entraîneur-chef ayant participé au plus grand nombre de parties pour un instructeur du Drakkar avec 360.

Une prochaine annonce sera faite par l’organisation concernant les nominations au niveau de l’équipe d’entraîneurs.