Avertissement météorologique pour Sept-Îles et Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 7:18 PM - 22 mai 2026
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Des mesures préventives pourraient être nécessaires pour les plantes et arbres avec les avis de gel pour le week-end. Photo courtoisie

Croyez-le ou non, Environnement Canada a émis un avis météo en ce 22 mai, et on ne parle ici pas de précipitations. 

Un avis de gel est en vigueur pour cette nuit et celle de samedi à dimanche pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier. 

Des températures sous zéro sont prévues selon Environnement Canada. 

” Prenez des mesures préventives pour protéger les plantes, les arbres et les cultures vulnérables au froid. Couvrez les plantes, en particulier dans les zones sujettes au gel “, indique-t-on.

Ce n’est que vers 10h samedi matin que le thermomètre devrait atteintre les 10 degrés Celsius. 

Sylvain Turcotte

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