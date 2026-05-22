Avertissement météorologique pour Sept-Îles et Port-Cartier
Des mesures préventives pourraient être nécessaires pour les plantes et arbres avec les avis de gel pour le week-end. Photo courtoisie
Croyez-le ou non, Environnement Canada a émis un avis météo en ce 22 mai, et on ne parle ici pas de précipitations.
Un avis de gel est en vigueur pour cette nuit et celle de samedi à dimanche pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier.
Des températures sous zéro sont prévues selon Environnement Canada.
” Prenez des mesures préventives pour protéger les plantes, les arbres et les cultures vulnérables au froid. Couvrez les plantes, en particulier dans les zones sujettes au gel “, indique-t-on.
Ce n’est que vers 10h samedi matin que le thermomètre devrait atteintre les 10 degrés Celsius.
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