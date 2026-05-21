Une bourse pour un athlète originaire de Tête-à-la-Baleine

Samuel Picard, qui se démarque en ski de fond, figure parmi les récents boursiers du programme Beneva via la Fondation Aléo. C’est à Tête-à-la-Baleine qu’il a découvert ce sport.

Champion canadien chez les moins de 20 ans au 20 km classique départ de masse, à Canmore, en mars 2025, celui qui s’est exilé il y a une dizaine d’années s’entraîne maintenant dans la région de Québec.

Samuel Picard s’est vu remettre une bourse de 4 000 $. Il est étudiant au Cégep Garneau en sciences de la nature.

Une bourse pour le Nord-Côtier qui mettra certes un baume sur sa dernière année alors qu’il est pris avec des ennuis de santé. Il a la maladie de Crohn.

« Ma santé a été très affectée depuis plus d’un an. Des changements de traitement et un haut niveau d’entraînement et d’efforts ont eu le dessus sur ma santé. Mon objectif est donc d’être capable de reprendre tranquillement les entraînements et de réintégrer la compétition », souligne-t-il.

Samuel PIcard a découvert le ski de fond à Tête-à-la-Baleine et a par la suite cheminé dans ce sport en déménageant à l’extérieur de la région.

« Ma sœur et moi sommes la démonstration qu’on peut venir d’une communauté très isolée et être compétitifs dans le sport de haut niveau. Notre petit village d’à peine plus de 100 personnes est l’endroit qui nous a permis de faire beaucoup de ski de fond et de devenir les skieurs que nous sommes. »