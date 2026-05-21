Un nouveau directeur chez RAP Côte-Nord

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Par Morgane Busson 2:53 PM - 21 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Maxime Pineault est le nouveau directeur de RAP Côte-Nord. Photo tirée du site web de RAP Côte-Nord

Après avoir occupé le poste d’agent de développement au sein de RAP Côte-Nord depuis plus de 6 ans, Maxime Pineault a été nommé directeur de l’organisme, le 20 mai.

« La nomination de Maxime à la barre de RAP Côte-Nord assurera une continuité et une transition en douceur auprès de notre équipe et de nos partenaires. Nous sommes confiants qu’il sera à la hauteur de ce nouveau défi et que RAP continuera de grandir dans notre belle et grande région qu’est la Côte-Nord », assure la présidente du conseil d’administration de l’organisme, Chantal Pitt.

Le nouveau directeur se dit fier de continuer à travailler pour « cet immense projet de société qu’est la réussite éducative ».

« J’ai eu le privilège de voir grandir une organisation profondément humaine, engagée et porteuse de sens. Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui ont croisé ma route et je suis heureuse de savoir que Maxime poursuivra cette mission avec cœur, intelligence et authenticité », a réagit la directrice sortante, Mélissa Chénard, dont le travail a d’ailleurs été acclamé par ses collègues.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Mélissa, son travail, son dévouement et sa bienveillance depuis près de 8 ans ont grandement contribué à la croissance et à la notoriété de RAP Côte-Nord. Nous lui souhaitons le meilleur dans ce nouveau chapitre qu’elle entreprendra bientôt », ajoute la présidente de RAP Côte-Nord.

Dans un communiqué, l’organisme a tenu à rappeler l’importance de la mobilisation autour de la réussite éducative. En effet, après avoir atteint 73,7 % en 2022, le taux de diplomation et de qualification au secondaire s’est établi à 66,2 % en 2024, soit le niveau le plus bas depuis 2016 (65,1 %).

La directrice sortante, Mélissa Chénard, dit quitter ses fonctions avec une grande confiance envers l’avenir de RAP Côte-Nord.  Photo Facebook

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