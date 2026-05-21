Six podiums pour le Club de taekwondo de Sept-Îles à la Coupe du Québec

Le Club de taekwondo de Sept-Îles s’est illustré lors de la Coupe du Québec qui se tenait à Montréal en fin de semaine. Sa récolte est de six médailles sur une possibilité de sept.

Laurence Canuel s’est retrouvée sur le podium en deux occasions, sur la plus haute marche pour sa médaille d’or en formes et sur la troisième pour sa performance en combat.

Alyson Tessier a aussi remporté deux médailles, de couleur bronze, tant en formes qu’en combat.

Un autre Canuel, Zacharie, a été décoré de la médaille d’argent en combat. Il n’a pu prendre place sur le podium en formes.

Pour sa seule épreuve de la compétition, Maxime Chassé a gagné rien de moins que l’or en combat.

La 38e Coupe du Québec réunissait près de 240 participants, venus des quatre coins du Québec, mais aussi de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse.

Il ne reste que deux événements à la saison du Club de taekwondo de Sept-Îles, un passage de grades les 29 et 31 mai et un séminaire régional avec Grand Maître Pierre Laquerre, ceinture noire 9e degré, le 30 mai.