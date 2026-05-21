Port-Cartier dévoile les plans de son futur complexe aquatique

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:29 AM - 21 mai 2026
Temps de lecture :

Le nouveau bassin récréatif permettra d’offrir une programmation plus flexible et diversifiée, selon la Ville de Port-Cartier Photo - ABCP Architecture & DMG Architecture

La Ville de Port-Cartier a levé le voile sur son important projet de réfection de la piscine municipale qui nécessitera un investissement de 24 M$.

Ce projet de modernisation vise à transformer l’infrastructure datant de 1978 en un complexe aquatique moderne et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de la population. Il comprend une rénovation majeure de l’infrastructure existante, combinée à un agrandissement du complexe par l’ajout d’un bassin récréatif.

Le bassin sportif sera mis à niveau selon les standards actuels de compétition. Photo ABCP Architecture & DMG Architecture

La Municipalité souhaite ajouter un second bassin parce que cela permettra que plusieurs activités se déroulent simultanément.

« L’ajout d’un second bassin nous permettra concrètement d’augmenter les plages horaires disponibles, d’offrir davantage d’activités simultanées et de répondre à des besoins qui ne peuvent actuellement pas être comblés avec une seule installation », affirme le directeur général de la Ville de Port-Cartier, Nicolas Mayrand.

Le projet prévoit également une modernisation des vestiaires et des systèmes mécaniques, tout en intégrant des aménagements conformes aux normes actuelles et aux principes d’accessibilité universelle. Les systèmes de traitement de l’eau, de ventilation, de déshumidification et d’éclairage seront mis à niveau.

« Ce projet, c’est bien plus qu’une rénovation. C’est une occasion de repenser notre offre aquatique pour les prochaines générations, en offrant à notre population des installations modernes, sécuritaires et accessibles, à la hauteur de ses besoins », souligne la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré.

Simulation visuelle de la vue des gradins pour le projet de complexe aquatique de Port-Cartier. Photo ABCP Architecture & DMG Architecture

Ce projet de réfection est plus que nécessaire étant donné que la piscine municipale est en fin de vie utile. L’infrastructure sportive a d’ailleurs été inaccessible à certains moments dans les dernières années en raison de bris.

Pour que ce projet de complexe aquatique devienne réalité, la Ville de Port-Cartier déposera une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Il pourrait être admissible à une aide pouvant atteindre 66,3 % du coût total du projet évalué à 24 M$. La demande sera déposée auprès du gouvernement du Québec au début du mois de juin.

Simulation visuelle de la vue extérieure du Complexe Récréatif et Culturel de Port-Cartier. Photo ABCP Architecture & DMG Architecture

Le temps presse pour la réfection de la piscine municipale de Port-Cartier

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Économie

McDonald’s : des boulettes et des logements

Actualité Sport

Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai a couru à Duchesnay

Actualité Économie

Des travaux majeurs au déverseur à wagons d’IOC à Sept-Îles

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

McDonald’s : des boulettes et des logements

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai a couru à Duchesnay

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord