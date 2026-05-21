Port-Cartier dévoile les plans de son futur complexe aquatique

La Ville de Port-Cartier a levé le voile sur son important projet de réfection de la piscine municipale qui nécessitera un investissement de 24 M$.

Ce projet de modernisation vise à transformer l’infrastructure datant de 1978 en un complexe aquatique moderne et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de la population. Il comprend une rénovation majeure de l’infrastructure existante, combinée à un agrandissement du complexe par l’ajout d’un bassin récréatif.

Le bassin sportif sera mis à niveau selon les standards actuels de compétition. Photo ABCP Architecture & DMG Architecture

La Municipalité souhaite ajouter un second bassin parce que cela permettra que plusieurs activités se déroulent simultanément.

« L’ajout d’un second bassin nous permettra concrètement d’augmenter les plages horaires disponibles, d’offrir davantage d’activités simultanées et de répondre à des besoins qui ne peuvent actuellement pas être comblés avec une seule installation », affirme le directeur général de la Ville de Port-Cartier, Nicolas Mayrand.

Le projet prévoit également une modernisation des vestiaires et des systèmes mécaniques, tout en intégrant des aménagements conformes aux normes actuelles et aux principes d’accessibilité universelle. Les systèmes de traitement de l’eau, de ventilation, de déshumidification et d’éclairage seront mis à niveau.

« Ce projet, c’est bien plus qu’une rénovation. C’est une occasion de repenser notre offre aquatique pour les prochaines générations, en offrant à notre population des installations modernes, sécuritaires et accessibles, à la hauteur de ses besoins », souligne la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré.

Simulation visuelle de la vue des gradins pour le projet de complexe aquatique de Port-Cartier. Photo ABCP Architecture & DMG Architecture

Ce projet de réfection est plus que nécessaire étant donné que la piscine municipale est en fin de vie utile. L’infrastructure sportive a d’ailleurs été inaccessible à certains moments dans les dernières années en raison de bris.

Pour que ce projet de complexe aquatique devienne réalité, la Ville de Port-Cartier déposera une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Il pourrait être admissible à une aide pouvant atteindre 66,3 % du coût total du projet évalué à 24 M$. La demande sera déposée auprès du gouvernement du Québec au début du mois de juin.