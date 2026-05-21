Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai a couru à Duchesnay

Par Sylvain Turcotte 9:52 AM - 21 mai 2026
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Les participants du Club de course du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles à la Trail du coureur des bois de Duchesnay pour le 8 km. À droite, Félix Beauchemin qui a terminé sixième du classement général. Photo courtoisie

Huit jeunes du Club de course du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai sont sortis des sentiers battus lors du long congé de la fête des patriotes. À défaut de la Course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie pour cette année, c’est pour la Trail du coureur des bois de Duchesnay qu’ils ont enfilé leurs souliers.

Cet événement lançait d’ailleurs la saison du circuit Je Cours Qc. Le Trail de Duchesnay se déroule sur un parcours accidenté et très technique, qui était boueux cette année.

La participation des élèves était leur récompense pour les efforts mis à l’entraînement dans les derniers mois, mais aussi pour valider leur performance. Quatre enseignants les accompagnaient et trois d’entre eux ont aussi couru.

Parmi les quatre coureurs étudiants du Husky pour le 8 km de lundi, la meilleure performance revient certes à Félix Beauchemin, sixième du classement général pour cette épreuve (chrono de 33:50), à seulement 33 secondes du troisième rang.

Laurence Gagnon et Florence Guillemette ont également couru cette distance, tout comme Simon Leduc et Caroline Côté.

Pour le 18 km, Julien Girard et Maxim Lafrance ont signé un chrono pratiquement similaire, à une seconde près, autour de 1 h 55 min. Maude Therrien, Benjamin Rouillard et l’enseignante et entraîneure Caroline Gallant ont pris près de deux heures et vingt minutes pour compléter leur parcours.  

Le Club de course du Husky a pu bénéficier du soutien de la Fondation Husky pour sa participation à la Trail du coureur des bois de Duchesnay. L’expérience pourrait être répétée. 

Les entraînements de la douzaine de coureurs du club se poursuivent jusqu’à la fin des classes. 

Le personnel qui dirige le club pourrait ramener le Relais Husky l’an prochain. « On va le repenser, se réinventer », de dire Caroline Gallant. Elle espère le retour de la Course au secondaire du Défi Pierre Lavoie. 

Les quatre étudiants athlètes du Club de course du Husky qui ont fait le 18 km de la Trail du coureur des bois de Duchesnay, accompagnée sur la photo de Caroline Gallant, enseignante et entraîneure. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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