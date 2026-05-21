Le CISSS de la Côte-Nord veut entendre la population

Santé mentale, accès aux services et vieillissement de la population figurent parmi les enjeux sur lesquels le CISSS de la Côte-Nord souhaite entendre la voix des citoyens.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord amorcera dès le 27 mai une consultation régionale visant à mieux cerner les besoins et les priorités des communautés.

Des rencontres sont prévues dans plusieurs territoires, dont la Manicouagan, la Haute-Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, Sept-Îles, Port-Cartier, la Minganie et Caniapiscau.

Les discussions porteront notamment sur les saines habitudes de vie, le développement des jeunes enfants, les maladies chroniques, la santé mentale et l’accès aux services. Les élus, organismes communautaires, représentants du milieu scolaire et de la petite enfance ainsi que les citoyens sont invités à participer.

En parallèle, un sondage mené par une firme externe sera réalisé par téléphone et sur le Web afin de recueillir la perception de la population sur les soins et services offerts dans la région. Un bilan sera ensuite produit pour chaque territoire afin d’orienter les actions à mettre en place localement.

Les inscriptions se dérouleront sur le site sur CISSS Côte-Nord.