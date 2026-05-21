Biscuit sourire : 21 000 $ au Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:07 AM - 21 mai 2026
Temps de lecture :

La photo symbolique du chèque pour le résultat de la campagne 2026 du Biscuit sourire dans les Tim Hortons de Sept-Îles. On retrouve notamment le propriétaire des franchises de Sept-Îles, Jean-Christophe Harrisson, avec des membres de l’équipe du Tim Hortons Laure ainsi que deux personnes du MEV-SÎ, Chantal Gallant et Marion Laurent. Photo courtoisie

Le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles profitera de 20 879,96 $, montant amassé avec la campagne 2026 du Biscuit sourire dans les restaurants Tim Hortons de Sept-Îles. 

La dernière édition de la campagne, tenue du 27 avril au 3 mai, a été couronnée de succès.

C’est grâce au travail des bénévoles du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles et aux équipes des restaurants Tim Hortons qu’un tel montant a pu être amassé. Tous ont uni leurs efforts afin de préparer et décorer des milliers de biscuits sourire.

« Chaque biscuit acheté représente beaucoup plus qu’un sourire : il contribue concrètement à faire rayonner les personnes en situation de handicap dans notre communauté », de dire Chantal Gallant, directrice générale du MEV-SÎ.

Les fonds serviront au Module pour des activités et des sorties qui permettront aux membres de socialiser, de briser l’isolement et de participer pleinement à la vie communautaire.

L’organisme poursuit également différents projets de sensibilisation dans le but de promouvoir l’accessibilité universelle et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Mme Gallant remercie Jean-Christophe Harrisson, propriétaire des Tim Hortons de Sept-Îles, pour son soutien, sa générosité et son engagement envers la mission de l’organisme.

À l’échelle provinciale et nationale, la campagne 2026 du Biscuit sourire a atteint un sommet historique. À travers les restaurants Tim Hortons participants, une somme record de 23,3 millions de dollars sera remise à plus de 700 organismes et groupes communautaires au Canada et aux États-Unis.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Port-Cartier Sport

Port-Cartier dévoile les plans de son futur complexe aquatique

Actualité Économie

McDonald’s : des boulettes et des logements

Actualité Sport

Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai a couru à Duchesnay

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Port-Cartier Sport

Port-Cartier dévoile les plans de son futur complexe aquatique

Consulter la nouvelle
Actualité Économie

McDonald’s : des boulettes et des logements

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 mai 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord