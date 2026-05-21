Biscuit sourire : 21 000 $ au Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles

Le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles profitera de 20 879,96 $, montant amassé avec la campagne 2026 du Biscuit sourire dans les restaurants Tim Hortons de Sept-Îles.

La dernière édition de la campagne, tenue du 27 avril au 3 mai, a été couronnée de succès.

C’est grâce au travail des bénévoles du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles et aux équipes des restaurants Tim Hortons qu’un tel montant a pu être amassé. Tous ont uni leurs efforts afin de préparer et décorer des milliers de biscuits sourire.

« Chaque biscuit acheté représente beaucoup plus qu’un sourire : il contribue concrètement à faire rayonner les personnes en situation de handicap dans notre communauté », de dire Chantal Gallant, directrice générale du MEV-SÎ.

Les fonds serviront au Module pour des activités et des sorties qui permettront aux membres de socialiser, de briser l’isolement et de participer pleinement à la vie communautaire.

L’organisme poursuit également différents projets de sensibilisation dans le but de promouvoir l’accessibilité universelle et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Mme Gallant remercie Jean-Christophe Harrisson, propriétaire des Tim Hortons de Sept-Îles, pour son soutien, sa générosité et son engagement envers la mission de l’organisme.

À l’échelle provinciale et nationale, la campagne 2026 du Biscuit sourire a atteint un sommet historique. À travers les restaurants Tim Hortons participants, une somme record de 23,3 millions de dollars sera remise à plus de 700 organismes et groupes communautaires au Canada et aux États-Unis.