L’homme fort de Port-Cartier s’impose au bras de fer

Le Port-Cartois Louis-Philippe Jean n’a rien perdu de sa force. Il l’a clairement démontré lors du Championnat provincial de l’Association bras de fer Québec en fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

Il a décroché le titre chez les 242 lb et plus de la main gauche, et s’est avoué vaincu en finale de la main droite.

L’homme fort a mis les efforts dans les derniers mois pour en arriver là : calcul des calories, entraînement avec rigueur et guérir les blessures : tels étaient ses tâches.

L’objectif de Louis-Philippe Jean était « de redevenir athlétique, et par la bande, champion québécois de bras de fer ».

Une faute de coude lui aura coûté le doublé. Il a dominé de la main gauche.

« Les résultats sont là », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Il a aussi pris soin de remercier son épouse pour son support et sa patience. « Sans ma femme rien n’aurait pu être possible. Elle est sans contredit tout le bon dans l’histoire ».