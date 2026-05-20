ITUM préoccupé par les rejets associés aux projets miniers sur le Nitassinan

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:45 AM - 20 mai 2026
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ITUM a tenu à réagir à la suite de l’amende de 100 M$ d’ArcelorMittal pour le rejet de différentes substances nocives entre 2014 et 2022 dans des eaux. Photo Archives, Le Nord-Côtier

Les impacts environnementaux causés par des rejets associés aux projets miniers dans le bassin versant de la rivière Moisie sont une source de préoccupations pour le conseil de Uashat mak Mani-utenam.

Les élus ont émis cette déclaration à la suite de la condamnation d’ArcelorMittal pour le rejet de différentes substances nocives entre 2014 et 2022 dans des eaux poissonneuses au complexe minier de Mont-Wright et de la mine de Fire Lake, dans la région de Fermont. La minière a reçu une amende de 100 M$.

« De tels incidents illustrent également pourquoi nous nous efforçons à mieux protéger la Mishta-Shipu (rivière Moisie) par la création de la première aire protégée de conservation autochtone (APCA) au Québec, soit l’aire protégée innue du bassin versant de la Mishta-Shipu », affirme le chef d’ITUM Jonathan Shetush.

ITUM indique suivre de près les correctifs qui seront apportés par l’entreprise. La minière affirme avoir investi 400 M$ pour corriger les problématiques, notamment avec la construction d’une usine de traitement de l’eau, ainsi qu’un réseau de fossés collecteurs d’eaux de ruissellement. 

« Les correctifs mis en place par ArcelorMittal doivent garantir que de tels déversements ne se reproduiront plus », déclare Jonathan Shetush.

Un comité environnemental a été mis en place conjointement par ITUM et ArcelorMittal pour surveiller le dossier des déversements. ITUM cherche également à renforcer ses capacités en matière de surveillance et protection du bassin versant de la Mishta-Shipu.

Les sommes versées par ArcelorMittal pour payer l’amende de 100 M$ seront destinées au Fonds pour dommages à l’environnement. ITUM espère qu’une partie des sommes seront consacrées à l’acquisition de connaissances sur les impacts cumulatifs de l’ensemble des activités minières à l’intérieur du bassin versant de la Mishta-Shipu. Cela permettra, selon le chef Shetush, de mettre en place des mesures de protection et de réparation.

ArcelorMittal condamnée à payer 100 millions $ pour des infractions au Québec

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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