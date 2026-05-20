Des travaux majeurs au déverseur à wagons d’IOC à Sept-Îles

Rio Tinto IOC procédera à des travaux majeurs, à Sept-Îles, dans les prochaines semaines afin de moderniser le déverseur à wagons

Cette opération est qualifiée comme étant un investissement stratégique pour des infrastructures essentielles aux activités portuaires de la minière.

Le déverseur joue un rôle central dans les opérations de Rio Tinto IOC, puisque l’ensemble du minerai transitant sur le site de Sept-Îles y est déchargé.

« Sa modernisation est donc essentielle pour assurer la fiabilité à long terme de nos installations et la continuité de notre chaîne d’approvisionnement », explique Rio Tinto IOC par courriel.

Les nouvelles cages du déverseur 3 sont arrivées par bateau au début du mois de mai.

Les travaux de remplacement se dérouleront dans le cadre d’un arrêt planifié du 21 mai au 2 juillet 2026. Photo courtoisie

Selon la minière, le déverseur a atteint la fin de sa vie utile après plus de 3,1 millions de cycles. Il a été mis en service en service en 1971 et les cages avaient été remplacées pour la dernière fois en 1992.

« Ce projet de remise à niveau vise à réduire les risques de défaillance, à maintenir l’intégrité de nos actifs et à soutenir des opérations sécuritaires et fiables pour les années à venir », écrit la minière.

Afin de réaliser ces travaux majeurs, un arrêt complet du déverseur est prévu du 21 mai au 2 juillet 2026. Durant cette période, IOC mettra en place une solution temporaire de déchargement manuel des wagons à l’aide de pelles mécaniques. Cette approche a été testée lors d’un projet pilote à l’automne 2025, mentionne l’entreprise. Cette solution permettra de maintenir les expéditions.

La minière précise toutefois qu’il pourrait y avoir certaines perturbations temporaires, telles qu’une augmentation ponctuelle de la poussière, du bruit ou de la circulation d’équipements durant les travaux. Les citoyens qui auraient des questions ou des préoccupations peuvent composer le 1 866 557-7254.