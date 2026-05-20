Début du chantier pour le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

La construction du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles s’est mise en branle ce mercredi.

Les ouvriers étaient à l’œuvre à l’arrière du Centre socio-récréatif pour démanteler les quatre terrains de tennis qui s’y trouvent.

La construction de ce nouvel hôtel de ville est le dernier chapitre d’une saga qui aura occupé une partie importante de la vie municipale dans les dernières années. Les décisions prises pour la vente du terrain de l’ancien hôtel de ville, situé sur l’avenue De Quen, ainsi que pour le choix du site du nouvel hôtel de ville, auront suscité de nombreux débats dans la population.

Le nouvel hôtel de ville sera construit par l’entreprise Habitat construction Matane. Le coût total du projet est de 31,9 M$. La vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord viendra couvrir 15,5 M$ de cette somme. Le reste sera assumé par la municipalité, soit un montant de 16,4 M$.

Le chantier s’échelonnera sur une période d’environ 15 mois et devrait être complété à la fin de l’été 2027.

Perspective de la façade du boulevard Laure du futur hôtel de ville de Sept-Îles. Image courtoisie Ville de Sept-Îles

Le nouveau bâtiment aura une superficie de 2 675 m2 qui sera réparti sur 3 étages. Il utilisera certains matériaux nobles comme le bois et l’aluminium.

La Municipalité a également indiqué que le nouvel hôtel de ville cadrera bien avec les différents édifices du secteur tels que la salle de spectacle, le Musée de la Côte-Nord, le nouvel aréna et le Centre socio-récréatif.