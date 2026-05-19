Une 2e édition pour l’Ultra-Trail du Rond-Point

Les inscriptions pour la 2e édition de l’Ultra-Trail du Rond-Point (UTRP) sont maintenant ouvertes. L’événement est organisé pour aider à financer les activités de deux OBNL de la région.

Le Centre d’intervention le Rond-Point et le Club le 7e Round s’unissent pour une deuxième année afin d’organiser l’Ultra-Trail du Rond-Point (UTRP), la compétition amicale de course en nature aura lieu le 8 août au parc Aylmer-Whittom.

Les inscriptions ont été officiellement lancées la semaine dernière. Les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à s’inscrire dès maintenant en ligne. Sept distances sont proposées : 2 km, 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 45 km et 65 km.

Le but de l’événement est non seulement d’aider à financer les activités du Centre d’intervention Le Rond-Point et du Club le 7e Round, mais aussi « de promouvoir les saines habitudes de vie, le dépassement personnel, l’entraide et la solidarité communautaire ».

Sur leur page Facebook, le comité organisateur explique que les trajets officiels et les dénivelés seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Des entraînements découvertes pour explorer les parcours seront proposés sur les réseaux sociaux de l’événement.

Le lien pour s’inscrire est disponible sur la page Facebook de l’événement.