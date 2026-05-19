Sara Dufour à Sept-Îles pour faire briller les travaux publics

Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics, la chanteuse et porte-parole de l’Association des travaux publics du Québec, Sara Dufour, a commencé sa route le 18 mai à Sept-Îles, avant de sillonner le reste du Québec à la recherche d’installations marquantes réalisées par les acteurs du domaine des travaux publics.

Lors de son passage à Sept-Îles, la chanteuse a pu visiter l’usine de traitement des eaux lixiviat. Heureuse d’aller à la rencontre du public, elle a partagé un dîner hot-dogs sur charbon de bois avec quelque 200 personnes, à qui elle a offert une performance accompagnée de sa guitare.

« Quand j’ai présenté le jingle que j’ai composé pour les TP, il y a une dame qui a tout traduit en langue innue », déclare avec bonheur Sara Dufour.

Cette édition de la Semaine nationale des travaux publics se tient du 18 au 23 mai, sous le thème « Sur la route TP », avec comme slogan : les réalisations TP, ça marque.

Plusieurs capsules seront tournées dans chacune des villes visitées par l’association et sa porte-parole, pour mettre en lumière les réalisations marquantes du domaine des travaux publics.

« Hier, j’étais à Sept-Îles, là je suis à Montréal, je sors de Salut Bonjour. On s’en va à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Gatineau, Trois-Rivières et on termine à Québec avec tout mon band à l’Agora du Port de Québec », précise Sara Dufour.

Elle explique que si le lixiviat est l’installation marquante à Sept-Îles, à Montréal, ce sont davantage les piscines publiques qui attireront l’attention de l’équipe.

Pour l’artiste, c’est un honneur de pouvoir « faire rayonner ce domaine qu’on prend pour acquis ». Elle collabore avec l’association depuis maintenant cinq ans.

C’est l’Association qui l’a approchée en 2021. « Je n’accepte pas toutes les demandes de collaborations, mais je pense que c’est évident que Fièrement TP, c’est en union avec mes valeurs. Il faut pas aller chercher très loin pour se rendre compte que ça m’habite. J’étais donc super partante dès le début », dit-elle au Manic.

Sara Dufour poursuit en expliquant que si l’association cherche à se faire entendre dans les médias par ses capsules, c’est parce que d’ici 2030, des milliers de départs à la retraite se produiront au sein de ce domaine. Les vidéos sont imaginées dans l’espoir de montrer aux jeunes que des métiers stimulants comme ceux-ci existent.

« De plus, on cherche à faire une plus grande place aux femmes dans le domaine. Celles-ci représentent 10 à 15 % des personnes œuvrant dans les TP. D’ici 2030, l’objectif est de voir ce chiffre passer à 30 % », conclut-elle.

Depuis 1960, l’Association des travaux publics du Québec profite de la troisième semaine de mai pour mettre en lumière ce secteur et ses travailleurs.