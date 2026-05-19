Il y a du Sept-Îles dans la conquête des Saguenéens de Chicoutimi

Natif de Sept-Îles, Dave Belliveau a certes joué un rôle dans le titre des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) remporté dimanche soir par les Saguenéens de Chicoutimi. Plus du deux tiers des joueurs de la formation championne ont été recommandés par lui et ses acolytes recruteurs.

« Je trouve que c’est extrêmement valorisant en tant que personne d’avoir réussi, parce que le travail de recruteur, c’est souvent dans l’ombre », a mentionné Dave Belliveau, en entrevue avec le Nord-Côtier.

Il donne 100 % le crédit aux joueurs et aux entraîneurs, « mais nous autres, par en arrière, on amène de l’eau au moulin en recrutant des joueurs partout dans le Québec, dans les Maritimes, en Ontario, et même aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Ce qu’il trouve aussi valorisant, c’est que 70 % des joueurs de l’édition 2025-2026 des Sags ont été recrutés et sélectionnés grâce à son travail et à celui de ses acolytes.

Le personnel d’entraîneurs et les assistants au coach en chef et directeur général, Yannick Jean, n’ont eu qu’à ajouter les pièces manquantes lors de la dernière période des Fêtes. « Ça a donné des joueurs d’impact incroyables », a-t-il dit.

Une fierté

Un peu moins de deux jours après la conquête de l’emblème des séries de la LHJMQ, le trophée Gilles Courteau, par les Sags, Dave Belliveau se disait un peu fatigué des festivités et du retour au boulot, sans pour autant s’en plaindre.

Celui qui réside à Coteau-du-Lac occupe un poste de contremaître d’opération pour Glencore dans la région de Montréal.

« Un peu fatigué, mais heureux en ta… (SIC) Oui, c’était incroyable. C’était quelque chose », a-t-il exprimé à propos de la frénésie à Chicoutimi.

« On a gagné à Chicoutimi devant nos partisans. C’était incroyable. En fait, au tailgate avant, les partisans étaient peinturés. C’est là que tu vois que c’est une ville de hockey. Les gens de Chicoutimi, ils étaient derrière leur équipe. Ça faisait 32 ans qu’ils l’attendaient (la Coupe) », a-t-il mentionné.

Un titre qui fait du bien un peu plus de cinq ans après la saison de la LHJMQ marquée par un arrêt en raison de la pandémie de la COVID alors que les Sags étaient à maturité.

« C’est une équipe qui était bâtie par le recrutement. On avait fait la même chose pour la COVID, mais la saison s’est terminée. On avait une excellente équipe », a rappelé le recruteur.

« On n’a pas lâché, on a travaillé encore, on a couru les arénas, puis ça a donné ça cinq ans plus tard. On est bien contents comme ça », a mentionné Dave Belliveau.

Ce championnat conquis dimanche, c’est aussi une belle tape dans le dos pour l’ancien de Sept-Îles.

« Les gens de l’organisation des Saguenéens nous ont toujours fait sentir important, soit par des remerciements, soit par des gestes quelconques.

Direction Kelowna

Place maintenant au tournoi de la Coupe Memorial, qui regroupe les formations championnes des trois ligues canadiennes, en plus du club hôte.

Dave Belliveau s’envolera pour Kelowna à la fin de semaine pour la dernière danse de la saison à laquelle les Sags prendront part.

Même si le personnel d’entraîneurs des Sags verra à épier les formations rivales, les recruteurs de la formation saguenéenne pourraient être consultés au besoin.

Ce sera aussi l’occasion pour eux d’évaluer les joueurs que la formation de Chicoutimi a repêchés dans le passé, et » qui ont été performants dans les séries, et que là, ils arrivent au championnat, et de voir comment ils vont réagir. Nous, ça nous aide à dire que ce genre de joueurs là, on va en repêcher encore des comme ça », a-t-il indiqué.

Dave Belliveau, qui a joué dans la LHJMQ dans la première moitié des années 90, cite notamment en exemple Nathan Lecompte, sélectionné au quatrième tour en 2023.

« C’est un gamer. Il veut gagner. Il veut gagner ses playoffs. Il veut gagner ses batailles. Il va faire pareil là-bas, je suis convaincu. Ce type de joueurs là, on va en repêcher d’autres dans le futur parce qu’on sait qu’on peut gagner avec ces gars-là », a-t-il laissé entendre.

L’homme de 52 ans compte aussi profiter de sa première présence en Colombie-Britannique pour visiter. « Ça devrait être une belle semaine », a-t-il dit.

Après l’Ouest, les Maritimes

Après une semaine dans l’ouest du pays, ce sera le repêchage de la LHJMQ, les 5 et 6 juin, à Halifax.

« Notre repêchage est pratiquement prêt à un meeting ou deux près », a fait savoir Dave Belliveau.

Peut-être qu’un hockeyeur de l’est de la Côte-Nord trouvera preneur chez les Sags.

« J’ai hâte de repêcher des gens de Sept-Îles », a dit le recruteur.

Thomas Bond (Sept-Îles) et Hugo Vaillancourt (Longue-Pointe-de-Mingan/Sept-Îles) figurent sur la liste du Centre de soutien au recrutement.

« On a eu des discussions pour ces joueurs-là dans certains meetings des Sags. »

Dave Belliveau pourra ensuite s’accorder du repos jusqu’en septembre.

Des voyages de pêches sont d’ailleurs prévus dans les prochaines semaines.

Passionné

Dave Belliveau reprendra ensuite le collier.

Il y a déjà près de dix ans qu’il est recruteur pour les Saguenéens de Chicoutimi. Il se dit toujours autant passionné par ce deuxième travail.

« Ça ne me demande pas beaucoup d’efforts de me déplacer pour aller voir des matchs partout, dans le Québec, dans les Maritimes, l’Ontario, les États-Unis. C’est vraiment une passion », a-t-il souligné.

Cette passion, il peut la vivre grâce au soutien et à la compréhension de sa famille : sa conjointe et ses enfants, « parce que ce n’est pas toujours facile pour mon entourage », a-t-il dit.

« On a des choses de prévues. Moi, je suis parti. Mais on a réussi à bâtir ça, moi et ma famille. Aujourd’hui, je suis très reconnaissant envers eux, ma femme Marie-Josée, mon fils Charles et ma fille Rosalie. Ils étaient avec moi à Chicoutimi. Ils étaient aussi contents que moi d’avoir pu réaliser ma passion parce qu’ils vivent ça avec moi », a raconté Dave Belliveau..

Cette passion n’est pas près de s’arrêter. Dave Belliveau rêve toujours de toucher à la Ligue nationale de hockey en tant que recruteur.

« C’est en réalisant des championnats comme on vient de faire en tant qu’organisation des Saguenéens que ça va aider tout le monde à peut-être monter à un niveau supérieur. Je suis toujours à l’affût des gens qui peuvent m’approcher au niveau de la Ligne nationale », a exprimé le Septilien d’origine, qui compte des amis recruteurs dans le circuit Bettman.