Coups de feu dans le stationnement du IGA à Sept-Îles : un homme blessé

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:51 PM - 19 mai 2026
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Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le stationnement du IGA de Sept-Îles le samedi 16 mai 2026. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les coups de feu survenus samedi matin, dans le stationnement du IGA à Sept-Îles, ont fait un blessé.

La Sûreté du Québec (SQ) confirme qu’un homme de 28 ans a été atteint par balle. Il a été transféré dans un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie, explique Hugues Beaulieu, porte-parole pour la SQ.

L’homme qui a été touché était visé par le geste.

« Il n’y a pas d’erreur sur la personne », dit le sergent Hugues Beaulieu.

L’enquête qui est menée par la division des crimes majeurs de la SQ est toujours en cours. Il n’y a pas eu d’arrestation pour le moment.

À la suite de l’événement, la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam a indiqué avoir déployé des effectifs supplémentaires afin d’assurer la sécurité de la population.

Crime organisé : coups de feu en plein jour au IGA de Sept-Îles

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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