Changement de mains pour le Café-Bar restaurant Chez Sophie de Sept-Îles

Après 14 ans à opérer le Café-Bar restaurant Chez Sophie, André Therrien et Brigitte Cloutier passent le flambeau aux deux nouveaux propriétaires, Jayson Burns et Alexis Ayalas.

L’aventure du Café-Bar Restaurant Chez Sophie a commencé en 2012 pour André Therrien et Brigitte Cloutier. Le couple de restaurateurs a officiellement vendu son commerce début mai, au couple de Septiliens Jayson Burns et Alexis Ayalas.

« Il vont apporter de petites nouveautés mexicaines, de beaux petits cocktails, pleins de belles petites choses le fun, par-dessus, le menu déjà existant de chez Sophie. Ils vont garder quand même les recettes. Nos employés restent en place », dit Brigitte Cloutier, ancienne co-propriétaire de l’établissement, qui assure que la relève va conserver l’essence qui caractérise Chez Sophie.

L’envie de laisser les rênes du restaurant était présente depuis quatre ans. Le duo a intensifié les recherches au cours de la dernière année, en publiant une annonce sur les réseaux sociaux. Suite à leur appel à investisseurs, des dizaines de personnes se sont montrées intéressées, mais ce que le M. Therrien et Mme Cloutier voulaient vraiment, c’était quelqu’un qui allait reprendre le restaurant.

« Nous, on voulait de la relève. Pour que ça se poursuive. Il ne faut pas enlever ce restaurant-là aux Septiliens », dit Brigitte Cloutier.

Selon André Therrien, le 495 avenue Brochu abrite un restaurant depuis une trentaine d’années.

« Parce qu’avant, Chez Sophie, c’était le Café du Port. Le nom “Chez Sophie” est venu avec Sophie Larouche. Quand Sophie l’a reparti, dans les années 2008-2009 environ », rappelle André Therrien, co-propriétaire du restaurant durant 14 ans.

Pour lui, avoir un restaurant était un vieux rêve. À l’époque où il habitait à Port-Cartier, il faisait la route pour aller manger au Café du Port, en se disant que c’est un café comme ça qu’il aimerait posséder.

L’opportunité s’est finalement présentée en 2012. Brigitte Cloutier a embarqué dans l’aventure avec lui. Ce qui les a le plus marqués durant leur parcours de restaurateurs, c’est la confiance des gens de Sept-Îles.

« La participation aussi. Nous autres, on a toujours vécu avec le monde de Sept-Îles. Ce n’est pas le monde de l’extérieur qui nous a fait vivre. Oui, de temps en temps, on a des touristes. Mais la confiance des gens, et le fait qu’ils ont toujours été là », dit André Therrien.

« On a développé des amitiés avec la clientèle. Les gens, ils venaient ici pour venir nous voir. On a vraiment des clients fidèles, c’est rendu des amis », renchérit Brigitte Cloutier.

L’après Chez Sophie

Après 14 ans dans le milieu de la restauration, Brigitte Cloutier a l’intention de prendre une pause. Celle qui travaille depuis 40 ans a l’intention de s’accorder du temps pour elle. Quant à André Therrien, il va continuer sa « retraite » active. Il est notamment impliqué auprès de Centraide, du Club Optimiste, du Club de vélo Norcycle, en plus de travailler deux jours par semaine au Fonds de solidarité et d’enseigner la santé-sécurité.

« On a donné beaucoup, mais on a reçu beaucoup aussi. Ce n’est pas nécessairement une question d’argent quand je dis reçu. On a reçu beaucoup de chaleur humaine, on a eu du plaisir », conclut André Therrien.