Minéraux critiques: Christine Fréchette vante les atouts du Québec

Par Thomas Laberge

En mission à Paris, la première ministre Christine Fréchette a défendu le Québec comme «partenaire de confiance» pour la France et l’Europe dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques.

Christine Fréchette participait lundi à une table ronde avec des représentants du gouvernement français et des acteurs économiques. L’événement s’est tenu à la délégation du Québec à Paris. La première ministre a vanté «les grands atouts» du Québec en termes de minéraux critiques.

«D’abord on a les ressources dans le sol québécois. Donc, élément très important: on a la plus grande part des minéraux critiques et stratégiques canadiens. Une bonne part d’entre eux. On en a 28 au total», a-t-elle souligné.

La première ministre a affirmé vouloir développer ce secteur de manière «durable» et «responsable», rappelant l’énergie propre du Québec.

Avec l’Europe, qui compte investir 800 milliards d’euros pour se réarmer, le gouvernement souhaite que le Québec tire son épingle du jeu et obtienne sa part de contrats en matière de défense.

«On est dans une mouvance où les dépenses en lien avec la défense et les minéraux critiques et stratégiques vont aller en augmentant. C’est le cas ici en Europe, mais c’est également le cas au Canada, avec une volonté de rehausser la contribution au budget de l’OTAN jusqu’à 5 %. Donc, il va s’en suivre des dépenses colossales en lien avec la défense», a expliqué la première ministre.

Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, et le délégué général du Québec à Paris, Henri-Paul Rousseau, étaient aussi présents lors de cette table ronde.

Il s’agit de la deuxième mission à l’étranger pour Christine Fréchette. Elle s’est rendue à Washington il y a quelques semaines.

La première ministre est à Paris jusqu’au 20 mai.