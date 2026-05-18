L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles brille à Calgary

Trois médailles, c’est la récolte des représentantes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles (IKSSI) au Championnat national ISKF qui se tenait dans les derniers jours à Calgary.

Julie Roy ramène de l’Alberta trois médailles, une de chaque couleur, en plus d’un trophée.

La Septiliene et ses deux partenaires de Québec ont remporté le titre de la compétition féminine chez les 18-44 ans, mettant ainsi la main sur l’or et sur la coupe en combat.

Roy a d’ailleurs gagné l’affrontement combat pivot. Caroline Lévesque de l’IKSSI était réserviste.

Dans le tournoi individuel, Julie Roy a été décorée de la médaille d’argent chez les Femmes de 45 ans et plus.

Roy, Lévesque et Jenny Cummings ont décroché la médaille de bronze en kata (formes) équipe chez les 18-44 ans.

” Quel week-end incroyable pour nos filles au Championnat national de l’International Shotokan Karate Federation. Elles ont représenté le dojo avec cœur, intensité et détermination… et les résultats parlent d’eux-mêmes “, d’écrire l’Institut sur ses réseaux sociaux.

La triple médaillée à non seulement excellé comme athlète, elle a également réussi son grade niveau C comme arbitre national. ” Une belle preuve de son implication et de son sérieux dans le karaté, autant sur le tatami qu’à l’extérieur “, d’ajouter l’KSSI.

En action à Edmonton pour le Championnat national junior, Eliam Carrier, vainqueur à son premier combat, a vu son parcours s’arrêter au deuxième tour.