Judo : Laurianne Rodgers sacrée championne canadienne

Journée de trois médailles pour les porte-couleurs de l’Académie de judo de Sept-Îles, samedi, aux Championnats canadiens ouverts qui se tiennent à Calgary. Parmi la récolte, Laurianne Rodgers a pris place sur la plus haute marche du podium.

Médaillée de bronze la veille chez les U18, Laurianne Rodgers s’est imposée chez les U16, moins 52 kg, étant sacrée championne canadienne.

La Septilienne a mis moins d’une minute pour remporter ses deux premiers combats, étant d’ailleurs expéditive face à l’Ontarienne Empress Plaza au premier tour, lui passant le ippon après seulement 16 secondes.

Elle a enchaîné face à Natali Au de la Colombie-Britannique, après 58 secondes sur les tatamis, et face à la Québécoise Abygaelle Laliberté.

En finale pour l’or chez les U16 moins 52 kg, Laurianne Rodgers est venue à bout de sa compatriote du Québec Magalie Hins, qu’elle a vaincu en golden score (prolongation), résultat d’un ippon en contre-attaque.

Dans la même catégorie, Laurence Dubé s’est classée cinquième, après s’être inclinée en finale pour le bronze face à une rivale qu’elle avait vaincue au premier tour, Chanel Bhogal, de la Colombie-Britannique.

Si près d’un autre titre

Il n’y a pas que Laurianne Rodgers qui a remporté deux médailles aux Championnats canadiens de judo. Leiya Chiasson également.

Championne chez les U18 vendredi, l’athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles n’était qu’à une victoire de récidiver, cette fois chez les U21, moins 52 kg. L’Ontarienne Helena Oliveira a toutefois eu raison d’elle en grande finale.

Chiasson a ainsi été décorée de la médaille de bronze.

Chez les U16, plus 70 kg, Maude Bouchard a remporté la médaille de bronze.

L’Académie de judo de Sept-Îles conclut les Championnats canadiens ouverts avec une récolte de cinq médailles.