De l’argent pour soutenir des écoles vulnérables de la Côte-Nord

Seize écoles primaires de la Côte-Nord recevront une aide financière de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve au cours des quatre prochaines années afin de répondre à des besoins essentiels des élèves, dans un contexte où plusieurs établissements font face à des contraintes budgétaires importantes.

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve injectera plus de 3,2 millions de dollars d’ici 2029 pour soutenir des écoles primaires situées en milieu socioéconomiquement vulnérable, dont 16 établissements de la Côte-Nord.

L’initiative philanthropique, baptisée « La rentrée scolaire Promutuel Assurance – Un appui de cœur pour la jeunesse d’ici », vise à offrir un soutien concret aux élèves et aux familles en finançant notamment du matériel scolaire, des vêtements, des collations, des sorties éducatives et certains services spécialisés.

Au total, 62 écoles primaires du territoire couvert par la société mutuelle bénéficieront de cette aide financière. Les montants accordés seront calculés selon le nombre d’élèves inscrits dans chaque établissement pour les quatre prochaines rentrées scolaires, de 2026 à 2029.

Sur la Côte-Nord, les écoles visées relèvent principalement du Centre de services scolaire de l’Estuaire. Parmi elles figurent notamment les écoles Bois-du-Nord et Monseigneur-Bélanger à Baie-Comeau, Les Dunes à Pointe-aux-Outardes, Saint-Luc à Forestville, ainsi que plusieurs établissements de Sept-Îles, Port-Cartier et de la Minganie.

Selon Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, les sommes permettront de répondre à des besoins qui sont souvent difficiles à financer à même les budgets réguliers des écoles. L’aide pourra également servir à soutenir les services de garde et l’aide aux devoirs.

« L’éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif. Avec La rentrée scolaire Promutuel Assurance, nous souhaitons poser un geste concret pour soutenir les enfants et les familles de notre territoire, particulièrement dans un contexte où les écoles font face à des contraintes budgétaires importantes », affirme le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Pierre Raymond.

La présidente du conseil d’administration, Martine Thériault, soutient que cette initiative vise à avoir un impact tangible et équitable dans les communautés desservies.

« En investissant dans l’éducation, nous investissons dans l’avenir de nos communautés. Ce projet reflète notre volonté d’avoir un impact tangible et équitable sur tout notre territoire, en soutenant directement les jeunes là où les besoins sont les plus grands », mentionne-t-elle.

Fondée il y a plus de 120 ans, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve compte plus de 65 000 membres-assurés et 191 employés répartis dans 11 points de service. La société fait partie du Groupe Promutuel Assurance, l’un des plus importants assureurs de dommages au Québec.