Incendie de forêt à Forestville près du camping de la Baie-Verte

Un feu de forêt brûle actuellement à Forestville près de l’arboriduc non loin du camping municipal. Les services d’urgence ont été déployés sur place et la SOPFEU a été appelée en renfort.

Une dizaine de campeurs étaient coincés au quai, mais ils ont été évacués vers la 1re Avenue par les pompiers. L’incendie s’est propagé rapidement à la route Maritime.

Aucune évacuation n’est prévue pour le moment. La ville n’est pas menacée. « Ce n’est pas un enjeu pour le moment », assure Karine Pelletier, conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Des flammes et une colonne de fumée sont visibles. Selon des témoins sur place, le brasier est impressionnant.

La Sûreté du Québec a confirmé au Journal être sur place, mais l’incident est entre les mains de la SOPFEU et du service de sécurité incendie.

« Les pompiers forestiers arriveront très bientôt pour donner un coup de main aux pompiers municipaux. Un hélicoptère viendra aussi appuyer le combat et des avions citernes se préparent. L’ordre de mission a été lancée », rapporte Mme Pelletier.

La cause de l’incendie n’a pas été dévoilée au moment d’écrire ces lignes.