Feu de forêt à Forestville : la mairesse se fait rassurante

L’incendie de forêt qui s’est déclenché cet après-midi à Forestville, près du camping de la Baie-Verte, est toujours combattu par la SOPFEU et les pompiers municipaux. La mairesse, Micheline Anctil, assure que tout est mis en place pour assurer la sécurité de la population.

« Toutes les mesures de sécurité civile sont déployées », affirme-t-elle jointe au téléphone en direct de l’hôtel de ville. Les citoyens qui le désirent peuvent se rendre au Complexe Guy-Ouellet.

Aucune évacuation n’est envisagée pour le moment. Les résidents de la 9e rue, qui ont dû quitter leur maison, sont déjà rentrés. « C’était une évacuation préventive surtout pour la qualité de l’air en raison de la fumée », mentionne l’élue.

Les vents sont de moindre importance, ce qui laisse entrevoir une maîtrise de l’incendie plus rapidement. Une trentaine de pompiers municipaux sont mobilisés tout comme deux équipes de la SOPFEU.

« Un pointeur est sur place et les avions citernes arrivent », témoigne Mme Anctil.

Éviter le secteur

La SOPFEU demande à la population d’éviter complètement le secteur afin de permettre aux équipes terrestres et aériennes d’intervenir efficacement et en toute sécurité.

La route Maritime, la 1re Avenue et le secteur du lac Forest doivent être évités tout comme les randonnes en forêt.

« Respecter le périmètre de sécurité contribue directement au succès des opérations et à la sécurité de tous », conclut la SOPFEU.