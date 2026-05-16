Élections partielles à Port-Cartier : Jean-Marcel Voyer s’engage pour Port-Cartier

Moins de six mois après avoir été voté dans le cadre des élections municipales le 2 novembre 2025, les électeurs de Port-Cartier sont de nouveau appelés aux urnes. Afin d’aider les électeurs à faire leur choix, Le Nord-Côtier a réalisé une entrevue avec chacun des cinq candidats ayant déposé un bulletin de candidature. Il a été question des raisons qui les ont poussés à se présenter et de connaître leurs priorités. Voici l’entrevue avec Jean-Marcel Voyer.

(VB) Enseignant au niveau secondaire, Jean-Marcel Voyer a décidé de tenter sa chance en politique municipale et a déposé sa candidature pour le siège no 3 à Port-Cartier.

« Je suis quelqu’un d’engagé et c’est quelque chose que j’essaie de propager à mes élèves ou même comme père de famille. C’est dans cette perspective que j’avais le goût de m’engager », affirme M. Voyer.

Il avait réfléchi à se présenter à l’automne, mais avait reculé étant donné qu’il avait d’autres engagements. Par contre, le « timing » est bien meilleur cette fois, avec les élections partielles.

« J’ai le goût de mettre mon positivisme contagieux au profit de la municipalité, pour créer un milieu de vie qui est enrichissant et positif pour tout le monde », dit-il.

Durant cette campagne électorale, le candidat ne souhaite pas faire de promesses électorales. Se décrivant comme quelqu’un avec un esprit analytique, il veut prendre le temps de bien analyser les dossiers.

« Je sais que ce n’est pas la chose la plus vendeuse à présenter, mais c’est ce que je suis. Je ne veux pas me prononcer sur quelque chose avant d’être convaincu que c’est la bonne chose à faire. Je n’ai pas d’agenda fermé et je n’ai pas de promesses électorales toutes faites », affirme M. Voyer.

Il souhaite tout de même travailler au maintien des infrastructures sportives à Port-Cartier, afin de créer un milieu de vie intéressant pour les familles, ce qui aura un pouvoir d’attraction et de rétention, estime-t-il.

« J’ai une vision, mais je n’ai pas un agenda précis de promesses. Évidemment, j’ai quelques idées, mais je vais attendre de voir comment cela s’insère avec les autres conseillers et la mairesse », dit-il.

En novembre, un vent de changement et de jeunesse a soufflé sur le conseil municipal de Port-Cartier. Dans cette optique, M. Voyer croit avoir sa place.

« Je vois que le conseil s’est rajeuni. Moi, j’arrive à 40 ans et je crois que je m’insère là-dedans. Je vois la Ville qui tente d’améliorer ses communications pour avoir plus de transparence et cela me correspond. »