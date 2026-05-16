Crime organisé : coups de feu en plein jour au IGA de Sept-Îles

Des coups de feu ont été tirés sur une voiture dans le stationnement du IGA de Sept-Îles, samedi matin.

Selon les informations préliminaires, l’événement serait lié au crime organisé, a fait savoir le directeur de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam, Carl Jourdain.

Les coups de feu ont été signalés vers 10 h 25, samedi. Vers l’heure du dîner, aucune arrestation n’avait encore eu lieu. Les autorités n’étaient pas en mesure d’indiquer s’il y avait eu des blessés.

« Les enquêteurs s’affairent à rencontrer des témoins », a dit M. Jourdain au Nord-Côtier.

La SPUM rencontrait toujours des témoins, samedi midi. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le dossier sera transféré au Crime majeur de la Sûreté du Québec, a-t-il fait savoir.

Plus tard, dans un communiqué, la SPUM a dit comprendre les préoccupations que cette situation pouvait susciter au sein de la communauté.

« Des effectifs supplémentaires seront déployés sur le territoire afin d’assurer la sécurité de la population et de soutenir l’enquête en cours », a écrit l’organisation. « Par respect pour l’intégrité de l’enquête, aucun autre détail ne sera communiqué pour le moment. »

De son côté, la Sûreté du Québec a refusé de donner des informations sur l’événement, indiquant simplement être intervenue en assistance au corps de police de Uashat mak Mani-utenam.