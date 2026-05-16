Championnats canadiens de judo : Leiya Chiasson sur la plus haute marche

Trois athlètes de l’Académie de judo de Sept-Îles faisaient leur entrée en scène, vendredi, aux Championnats canadiens ouverts à Calgary. Troisième en 2025, Leiya Chiasson voulait la médaille d’or cette fois-ci, et elle l’a eue.

Leiya Chiasson, qui combattait chez les moins 57 kg l’an dernier, est descendue chez les moins 52 kg cette saison, et ça aura porté fruit, étant sacré championne chez les U18 de sa nouvelle catégorie de poids.

En grande finale, la Septilienne a eu le dessus sur l’Albertaine Christina Karas.

” Je suis super contente ! J’ai travaillé super fort dans la dernière année pour aller chercher la médaille d’or et c’était ce que je voulais vraiment. J’étais un peu stressée avec le changement de catégorie de poids, c’est très différent, mais je me suis bien adaptée “, a-t-elle raconté à Sportcom.

Son parcours

Profitant d’un laissez-passer au premier tour, Leiya Chiasson s’est défait de Megan Au (Colombie-Britannique) et de Mataija Protasiwich (Alberta) pour se retrouver en demi-finale face à une adversaire bien connue pour elle, Laurianne Rodgers, aussi de l’Académie de judo de Sept-Îles.

Les deux judokas ont offert tout un spectacle à la foule présente. Chiasson est sortie gagnante.

” C’était une grosse journée, particulièrement mon combat contre Laurianne en demi-finale, c’était vraiment difficile et ç’a été super long. On se bat toujours l’une contre l’autre et on se connaît presque par cœur. On voulait toutes les deux la victoire et ç’a donné une belle bataille “, a ajouté l’éventuelle médaillée d’or.

Laurianne Rodgers s’est reprise par la suite pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Elle pourra se reprendre chez les U16 en ce samedi 16 mai. Laurence Dubé, neuvième chez les U18, sera aussi à l’oeuvre dans la même catégorie de poids chez les U16, moins 52 kg.

Quant à Maude Bouchard, elle sera sur les tatamis pour la compétition chez les U16, plus 70 kg.

Leiya Chiasson est aussi en action samedi, à Calgary, alors qu’elle participera à la compétition chez les moins de 21 ans.

Le seul athlète masculin de l’Académie de judo de Sept-Îles aux Championnats canadiens ouverts, François-Xavier Beaudin, s’est classé septième chez les U18, moins 66 kg.

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