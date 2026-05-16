Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

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Par Sylvain Turcotte 7:15 AM - 16 mai 2026
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Des seringues découvertes par des citoyens au Vieux-Quai de Sept-Îles, fin avril.  Photo courtoisie

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Vents et marées : le Tribunal ordonne la sauvegarde du service de cafétéria et soulève une mauvaise gestion

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a émis mardi une ordonnance de sauvegarde du service de cafétéria pour les résidents de Vents et marées. Au passage, le juge soulève à première vue « un problème de mauvaise gestion » financière au cours des années. 

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Des seringues et des condoms souillés sur la promenade du Vieux-Quai

Des seringues, des condoms et même une trousse naloxone ont été retrouvés par des citoyens sur la promenade du Vieux-Quai, à Sept-Îles, fin avril.

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Semaine québécoise des familles : la communication, la clé chez les Trépanier-Simard de Sept-Îles

Jimmy Simard et Karine Trépanier de Sept-Îles sont en couple depuis 8 ans et vivent ensemble en tant que famille recomposée avec leurs six enfants. Pour eux, la communication est l’ingrédient principal d’une famille recomposée fonctionnelle et heureuse.

Semaine québécoise des familles : la communication, la clé chez les Trépanier-Simard de Sept-Îles

Le CISSS devient Santé Québec Côte-Nord 

Santé Québec laisse tomber les appellations CISSS et CUISSS (Centres intégrés de santé et de services sociaux ou Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) pour une formule uniforme à tous : Santé Québec, suivi du nom du territoire. 

Le CISSS devient Santé Québec Côte-Nord 

Pénurie de technologues en radiologie au CISSS de la Côte-Nord

Des patients en attente de services en radiologie devront s’armer de patience, tandis que CISSS de la Côte-Nord vit actuellement une pénurie de technologues en radiologie à Sept-Îles.

Pénurie de technologues en radiologie au CISSS de la Côte-Nord

Cyberattaque au Centre de services scolaire du Fer : le manque d’informations crée un climat d’incertitude

Depuis l’annonce de la cyberattaque subie par le Centre de services scolaire du Fer, des membres du personnel et des parents d’enfants manquent d’informations quant au sort de leurs données personnelles, à risque d’avoir été dérobées durant l’attaque.

Cyberattaque au Centre de services scolaire du Fer : le manque d’informations crée un climat d’incertitude

Les VR seront de retour au Vieux-Quai à Sept-Îles cet été

La Ville de Sept-Îles a décidé de permettre à nouveau aux VR de venir s’installer de façon temporaire au Vieux-Quai, mais de nouvelles règles seront en place.

Les VR seront de retour au Vieux-Quai à Sept-Îles cet été

Des caméras de surveillance dans les parcs de Havre-Saint-Pierre

La municipalité de Havre-Saint-Pierre installera des caméras de surveillance dans deux parcs afin de garantir la sécurité des lieux.

Des caméras de surveillance dans les parcs de Havre-Saint-Pierre

La MRC de Sept-Rivières souligne l’audace des entreprises

La deuxième édition de l’événement Oser réussir, organisé par la MRC de Sept-Rivières, avait lieu mercredi, au Centre des congrès de Sept-Îles. Le succès de plus de 35 entrepreneurs a été souligné.

La MRC de Sept-Rivières souligne l’audace des entreprises

Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sept-Îles : l’organisation manque de bénévoles

À un peu plus de deux semaines d’accueillir près de 1 000 étudiants-artistes et leurs accompagnateurs à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam, l’organisation du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) 2026 de Secondaire en spectacle fait face à un défi de taille : les bénévoles. 

Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sept-Îles : l’organisation manque de bénévoles

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Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte a fait ses débuts au Nord-Côtier quelques mois après l’arrivée de ce journal dans le portrait médiatique de la région en mars 2007.... Lire la suite

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