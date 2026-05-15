Vents et marées : le Tribunal ordonne la sauvegarde du service de cafétéria et soulève une mauvaise gestion

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a émis mardi une ordonnance de sauvegarde du service de cafétéria pour les résidents de Vents et marées. Au passage, le juge soulève à première vue « un problème de mauvaise gestion » financière au cours des années.

Selon la décision interlocutoire rendue le 12 mai, CODELO a 45 jours pour remettre en place le service de deux repas par jour.

Depuis le 1er février, les 44 aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles sont dépourvus du service de cafétéria, qui était auparavant inclus dans leur bail. Ils doivent depuis s’organiser eux-mêmes pour leurs repas, tandis que les appartements ne sont pas équipés de cuisines fonctionnelles. Une trentaine de résidents ont porté la cause devant le TAL.

Ce dernier vient d’ordonner au locateur de remettre en place le service de repas pour les dîners et les soupers, et ce, pour tous les jours de la semaine. La remise en service de la cafétéria doit se faire d’ici le 28 juin et devra être maintenue jusqu’au jugement final.

« Le fait que le locateur ait pu mentionner aux locataires que la résidence pourrait fermer si le service de repas devait être rétabli n’impressionne pas le Tribunal », peut-on lire dans la décision.

Le Tribunal s’interroge sur la gestion de Vents et marées.

« La preuve ne démontre pas l’état des finances du locateur dans sa globalité. Un service peut être déficitaire, mais l’exploitation globale, non », est-il écrit. « La preuve démontre également que le locateur n’a pas augmenté les loyers d’année en année, de manière la plus efficiente et qu’il a exclu d’augmenter le coût des services de repas. Le Tribunal y voit prima facie un problème de mauvaise gestion au cours des années. »

Pas terminé

La porte-parole des demandeurs, Ghislaine Langelier, dit que les résidents sont contents de l’ordonnance. Ils ont été rencontrés mercredi, afin d’être informés de la nouvelle. Par contre, elle rappelle que la cause n’est pas encore gagnée.

« Il faut faire la nuance. On n’a pas gagné. On a gagné la première période. C’est une ordonnance de sauvegarde », dit Ghislaine Langelier. « Vu l’urgence et la vulnérabilité des personnes âgées, le juge a admis que les problèmes financiers ne pesaient pas dans la balance, suite aux préjudices que les aînés ont subis », explique-t-elle.

Elle affirme que pour les locataires, obtenir cette ordonnance est très important, car ils ne savent pas dans combien de temps le TAL pourra étudier leur demande et rendre la décision finale dans le dossier.

« Ça peut prendre trois semaines, comme ça peut prendre six mois », dit Mme Langelier.

D’ici la remise en place du service de cafétéria, le groupe des familles des résidents impliqué dans le dossier va rencontrer le chef Billy Tanguay du Marché Mel & Lau, afin d’établir un plan de repas pour soutenir les aînés d’ici la remise en place du service.

Au moment d’écrire ces lignes, le président du conseil d’administration de CODELO, Guy Berthe, n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue.