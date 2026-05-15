Long congé des Patriotes : la SAAQ appelle à la vigilance sur les routes

Alors que le long congé de la Journée nationale des patriotes s’annonce sous le signe du beau temps et des premières grandes sorties à moto de la saison, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lance un appel à la prudence à l’ensemble des usagers de la route.

L’organisme rappelle que cette période est marquée chaque année par une hausse importante des accidents et des victimes sur le réseau routier québécois.

Selon les données dévoilées par la SAAQ, le congé des patriotes a fait en moyenne 291 victimes par année entre 2020 et 2024. Parmi celles-ci, six personnes ont perdu la vie, 17 ont subi des blessures graves et 268 ont été blessées légèrement.

Avec les températures plus clémentes attendues au cours des prochains jours, plusieurs motocyclistes reprendront également la route.

La SAAQ insiste donc sur l’importance du partage de la route et de la vigilance, rappelant que les motocyclistes demeurent particulièrement vulnérables en raison du peu de protection dont ils disposent en cas de collision.

« Comme tout long congé, cette période s’accompagne d’une hausse de l’achalandage sur le réseau routier et donc d’un risque accru d’accidents », souligne la société d’État dans son communiqué.

La SAAQ invite les automobilistes à redoubler de vigilance, à anticiper la présence des motocyclistes ainsi que des autres usagers vulnérables, et à vérifier attentivement leurs angles morts avant d’effectuer une manœuvre. Elle rappelle également l’importance de respecter les limites de vitesse et de signaler clairement ses intentions.

Du côté des motocyclistes, la SAAQ recommande notamment de reprendre graduellement leurs repères après la saison hivernale, de privilégier des conditions météorologiques favorables et de porter des équipements de protection adéquats.

Les conducteurs sont aussi invités à demeurer attentifs à l’état de la chaussée, particulièrement aux nids-de-poule et à l’accumulation de gravier, fréquents au printemps.

« Faites preuve de courtoisie et partagez la route », insiste également la SAAQ, qui rappelle que la prudence de chacun contribue directement à la sécurité de tous pendant cette période achalandée.

La Journée nationale des patriotes est un jour férié au Québec. Il a lieu le 18 mai.