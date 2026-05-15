Le patinage artistique et la ringuette ont fait partie de l’histoire de l’aréna Conrad-Parent

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 15 mai 2026
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Véronik Mallet, une des figures marquantes du patinage artistique à Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

Si tout se passe comme prévu, le Tournoi de volleyball Orange Alouette qui s’est conclu le 3 mai aura été le dernier événement majeur à l’aréna Conrad-Parent. De nouveaux souvenirs devraient commencer à s’écrire dès l’automne, dans le nouvel édifice en construction juste derrière l’ancien Palais des Sports. D’ici là, voici d’autres pages d’histoires de cet endroit de l’avenue Jolliet.

Le patinage artistique fait partie de cet édifice depuis les tout débuts. 

Au fil des ans, ils ont été nombreux les patineuses et patineurs qui ont foulé la glace du Palais des Sports, devenu en 1992 l’aréna Conrad-Parent.

Si les sources sont bonnes, ce n’est que depuis le début des années 2000 que des athlètes du club sont parvenus à se tailler une place sur la scène nationale.

La première est Catherine Nadeau. L’autre, c’est Véronik Mallet, qui a cheminé jusqu’à la scène internationale. Elle a accroché ses patins comme athlète en 2022.

Une autre des personnes qui a marqué le patinage artistique septilien et dont le nom est associé depuis près de 25 ans aux compétitions locales et régionales est Ginette Lehoux. Elle a d’ailleurs fondé le Club de patinage artistique de Sept-Îles.

Entrée de la ringuette

C’est au milieu des années 80 que l’Assocation de ringuette de Sept-Îles a été mise sur pied par feux Rainville Dubois et Lorenzo Labrecque. Elle a partagé ses heures entre les deux arénas.

Selon Alain Cajolet, qui a occupé la présidence de 2005 à 2015, la ringuette a connu « une progression fulgurante vers 2006-2007 ».

« L’Association de Sept-Îles est passée de 60 à 110 filles. En 2010, la création de la classe adulte a permis aux jeunes mamans de continuer à jouer », a-t-il fait savoir.

L’Association, qui orchestre depuis 2007 son Tournoi Bout’Souffle, a chapeauté l’organisation de championnats provinciaux de Ringuette Québec en 2009 et 2015 à Sept-Îles, Maliotenam et même Port-Cartier (2009).

L’équipe benjamine de l’Association ringuette de Sept-Îles, gagnante du titre au Championnat provincial 2015 tenu à Sept-Îles. Des parties ont été jouées à l’aréna Conrad-Parent.  Photo archives Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte

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